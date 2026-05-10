കോതമംഗലത്ത് പുഴയിൽ മൂന്ന് വിദ്യാർഥികൾ മുങ്ങിമരിച്ചു
May 10, 2026, 16:55 IST
എറണാകുളം കോതമംഗലത്ത് മൂന്ന് വിദ്യാർഥികൾ മുങ്ങിമരിച്ചു. തിരുവല്ല സ്വദേശി ബിയോൺ, തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി ഹരീഷ്, കോട്ടയം സ്വദേശി അതുൽ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. മൂന്നുപേരും കോതമംഗലം ബസേലിയസ് ഡെന്റൽ കോളെജിലെ വിദ്യാർഥികളാണ്.
ഉച്ചയോടെ ഒൻപതംഗ സംഘം പുഴയിൽ കുളിക്കാനെത്തിയതായിരുന്നു. ഇതിൽ മൂന്നു പേരാണ് ഒഴുക്കിൽ പെട്ട് മരിച്ചത്. ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലമായതിനാലും മൈബൈൽ റേഞ്ച് ഇല്ലാത്തതിനാലും അപകട വിവരം പുറത്തറിയാൻ ഏറെ സമയമെടുത്തു. പൊലീസും ഫയർഫോഴ്സുമെത്തി മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്തു. മൃതദേഹങ്ങൾ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.