സംസ്ഥാനത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് ഇന്ന് ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് ഇന്ന് ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ഇടിമിന്നല് അപകടകാരിയാണ്. അതിനാല് ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. അതിനിടെ തെക്കന് കേരളത്തില് ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളില് ഇന്നലെ വേനല്മഴ ലഭിച്ചു.
അതേസമയം സംസ്ഥാനത്ത് പകല് സമയങ്ങളില് കടുത്ത ചൂട് തുടരുകയാണ്. 12 ജില്ലകളിലാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് ജാഗ്രതാനിര്ദേശം നല്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് പാലക്കാട് ജില്ലയില് ഉയര്ന്ന താപനില 39 °C വരെയും കൊല്ലം ജില്ലയില് 38°C വരെയും രേഖപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്റെ പ്രവചനം. തിരുവനന്തപുരം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂര് ജില്ലകളില് ഉയര്ന്ന താപനില 37°C വരെയും മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളില് 36°C വരെയും ഉയരാന് സാധ്യതയുണ്ട്.
സാധാരണയെക്കാള് 2 to 3°C വരെ കൂടുതല് ചൂട് അനുഭവപ്പെടാന് സാധ്യതയുള്ളതിനാല് ജാഗ്രത പാലിക്കണം. ഉയര്ന്ന താപനിലയും ഈര്പ്പമുള്ള വായുവും കാരണം ഈ ജില്ലകളില്, മലയോര മേഖലകളിലൊഴികെ ചൂടും അസ്വസ്ഥതയുമുള്ള കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്നും കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.