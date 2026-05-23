'അമ്മ'യിലെ രാജിക്ക് കാരണം ടിനി ടോം; ജിഹാദിയെന്ന് വിളിച്ച് അധിക്ഷേപിച്ചെന്ന് അൻസിബ ഹസ്സൻ
താരസംഘടനയായ 'അമ്മ'യുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്നും ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തുനിന്നും താൻ രാജിവെച്ചതിന് പിന്നിൽ നടൻ ടിനി ടോമും മറ്റ് ചിലരുമാണെന്ന് തുറന്നടിച്ച് നടി അൻസിബ ഹസ്സൻ. ടിനി ടോം തനിക്കെതിരെ മോശമായ രീതിയിൽ അവിഹിത കഥകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചതായും, 'ജിഹാദി' എന്ന് വിളിച്ച് വർഗീയമായി അധിക്ഷേപിച്ചതായും അൻസിബ ഗുരുതരമായ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു.
തന്റെ പേര് അൻസിബ ഹസ്സൻ എന്നായതുകൊണ്ടല്ലേ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നതെന്നും, പലരെയും മതം മാറ്റാൻ നോക്കി എന്ന രീതിയിലുള്ള കള്ളക്കഥകൾ വരെ പ്രചരിപ്പിച്ചപ്പോൾ തനിക്ക് കടുത്ത അറപ്പാണ് തോന്നിയതെന്നും നടി വ്യക്തമാക്കി.
അൻസിബ ഉന്നയിച്ച പ്രധാന ആരോപണങ്ങൾ:
- വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങൾ: ടിനി ടോം തനിക്കെതിരെ പലരുമായി അവിഹിതബന്ധമുണ്ടെന്ന് കഥകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും മതം മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്ന തീവ്രവാദിയായി ചിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.
- സംഘടനയുടെ പിന്തുണയില്ലായ്മ: സംഘടനയിലെ ആഭ്യന്തര തർക്കങ്ങൾക്കിടയിൽ 'അമ്മ' പ്രസിഡന്റും സെക്രട്ടറിയും തനിക്കൊപ്പം നിന്നില്ല. എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളിൽ ഒരാൾ തനിക്കെതിരെ പോലീസിൽ വ്യാജ പരാതി നൽകി.
- സഹപ്രവർത്തകരുമായുള്ള തർക്കം: നടി നീന കുറുപ്പുമായി തർക്കമുണ്ടായെന്നും ഒരു കുടുംബസംഗമത്തിനിടെ നീനയെ കയ്യേറ്റം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചെന്നുമുള്ള രീതിയിൽ വ്യാജ ആരോപണങ്ങൾ വന്നു.
വ്യക്തിപരവും തൊഴിൽപരവുമായ കാരണങ്ങളാലാണ് അൻസിബ രാജിവെച്ചതെന്നായിരുന്നു നേരത്തെ 'അമ്മ' നേതൃത്വം മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ താൻ കടുത്ത മാനസിക സംഘർഷത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നതെന്നും എന്നാൽ നിലവിൽ നിയമനടപടികൾക്കൊന്നും താൻ മുതിരുന്നില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അൻസിബ ഇപ്പോൾ സത്യാവസ്ഥ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.