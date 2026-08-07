കരിപ്പൂർ വിമാനാപകടത്തിന് ഇന്ന് ആറാണ്ട്: മാറാത്ത നോവായി ഓഗസ്റ്റ് ഏഴ്
കോഴിക്കോട്: കേരളത്തെ ഒന്നാകെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തിയ കരിപ്പൂർ വിമാനാപകടം നടന്നിട്ട് ഇന്ന് (ഓഗസ്റ്റ് 7) ആറ് വർഷം തികയുന്നു. 2020 ഓഗസ്റ്റ് 7-ന് രാത്രി കനത്ത മഴയത്ത് ദുബായിൽ നിന്ന് എത്തിയ എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വിമാനം (IX 1344) കരിപ്പൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലെ ടേബിൾടോപ്പ് റൺവേയിൽ നിന്ന് തെന്നിമാറി താഴ്ചയിലേക്ക് പതിച്ചാണ് ദുരന്തമുണ്ടായത്.
പ്രധാന പൈലറ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ ദീപക് വസന്ത് സാഥെ, സഹപൈലറ്റ് അഖിലേഷ് കുമാർ എന്നിവരുൾപ്പെടെ 21 പേരാണ് ദുരന്തത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന 190 പേരിൽ ഭൂരിഭാഗം യാത്രക്കാർക്കും പരിക്കേറ്റിരുന്നു.
നാടിന്റെ നന്മ തെളിഞ്ഞ രക്ഷാപ്രവർത്തനം
കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ ഭീതി ജനങ്ങളിൽ ശക്തമായി നിലനിന്നിരുന്ന കാലത്തായിരുന്നു ഈ ദുരന്തം സംഭവിച്ചത്. എന്നാൽ രോഗഭയവും ക്വാറന്റൈൻ നിയന്ത്രണങ്ങളും മാറ്റിവെച്ച് തദ്ദേശവാസികളും നാട്ടുകാരും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സംഭവസ്ഥലത്തേക്ക് ഓടിയെത്തി നടത്തിയ രക്ഷാപ്രവർത്തനം മാതൃകാപരമായിരുന്നു. പരിക്കേറ്റവരെ സ്വന്തം വാഹനങ്ങളിലടക്കം അടുത്തുള്ള ആശുപത്രികളിൽ എത്തിക്കുകയും രക്തദാനത്തിനായി ആശുപത്രികളിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുകയും ചെയ്ത നാട്ടുകാരുടെ സമയോചിതമായ ഇടപെടൽ ദുരന്തത്തിന്റെ വ്യാപ്തി കുറച്ചു.
അന്വേഷണവും സുരക്ഷാ നടപടികളും
വിമാന അപകട അന്വേഷണ ബ്യൂറോ (AAIB) നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ കനത്ത മഴയും മോശം കാലാവസ്ഥയും ലാൻഡിംഗിലെ സാങ്കേതിക വശങ്ങളും അപകടത്തിലേക്ക് നയിച്ച ഘടകങ്ങളായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു. അപകടത്തിന് ശേഷം കരിപ്പൂരിലെ ടേബിൾടോപ്പ് റൺവേയുടെ വികസനവും RESA (Runway End Safety Area) വർധിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകളും സുരക്ഷാ പരിശോധനകളും ശക്തമാക്കി.
ആറ് വർഷം പിന്നിടുമ്പോഴും അപകടത്തിന്റെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആഘാതങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണമായി മുക്തരാകാത്ത നിരവധി യാത്രക്കാർ ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. ദുരന്തത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ ഓർമ പുതുക്കി ഇന്ന് മേഖലയിൽ വിവിധ അനുസ്മരണ പരിപാടികൾ നടക്കും.