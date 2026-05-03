നാളെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പതനമായിരിക്കും; കേരളത്തിൽ 1977 ആവർത്തിക്കും: രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ

By  Metro Desk Updated: May 3, 2026, 11:34 IST
Rajmohan Unnithan

കാസർഗോഡ്: കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പതനമായിരിക്കും നാളെ സംഭവിക്കുക എന്ന് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എംപി. ഫലം വരാൻ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പ്രതികരണം.

എല്ലാ സർവേകളും യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിൽ വരുമെന്നാണ് പറയുന്നതെന്നും ഇത്തവണ പരമ്പരാഗത കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി വോട്ടുകൾ ഉൾപ്പടെ യുഡിഎഫിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ പ്രതികരിച്ചു.

"കേരളത്തിൽ 1977 ആവർത്തിക്കും. 111സീറ്റുകൾ നേടി യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിൽ വരും. ബിജെപി ഒരു സീറ്റിനപ്പുറം പോകില്ല. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള പൊട്ടിത്തെറിയെന്ന പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് ആയുസില്ല. ഹൈക്കമാൻഡ് തീരുമാനമാണ് നടപ്പിലാകുന്നത്. അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ ഒരാഴ്ച്ച കൊണ്ട് തീരുമാനം വരും" രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ വ്യക്തമാക്കി.

