കള്ളാടി മണ്ണിടിച്ചിലിൽ ദുരന്തം; കാണാതായ അവസാനത്തെയാളുടെ മൃതദേഹവും കണ്ടെത്തി: തിരച്ചിൽ അവസാനിച്ചു

By  Metro Desk Jul 12, 2026, 12:47 IST
വയനാട്

കള്ളാടി: ദിവസങ്ങളായി തുടരുന്ന ആശങ്കകൾക്കും കണ്ണീരിലൊഴുക്കിയ കാത്തിരിപ്പുകൾക്കും വിരാമം. കള്ളാടിയിലുണ്ടായ വൻ മണ്ണിടിച്ചിലിൽപ്പെട്ട് കാണാതായ അവസാനത്തെയാളുടെ മൃതദേഹവും കണ്ടെടുത്തു. ഇതോടെ പ്രദേശത്ത് ദുരന്തത്തിൽപ്പെട്ട് കാണാതായ എല്ലാവരെയും കണ്ടെത്തിയതായി അധികൃതർ സ്ഥിരീകരിച്ചു.

​ദേശീയ ദുരന്തപ്രതികരണ സേന (NDRF), ഫയർഫോഴ്സ്, പോലീസ്, സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങളും മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ ദിവസങ്ങൾ നീണ്ട തീവ്രശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് ഇന്ന് മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്തത്. കനത്ത മണ്ണും വൻ പാറക്കൂട്ടങ്ങളും നിറഞ്ഞ ദുർഘടമായ പ്രദേശത്ത് കനത്ത മഴയെപ്പോലും അവഗണിച്ചായിരുന്നു രക്ഷാപ്രവർത്തകർ തിരച്ചിൽ നടത്തിയത്.

​മൃതദേഹം ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾക്കും പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിനുമായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകും.

​ഉരുൾപൊട്ടലിൽ സർവ്വതും നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു നാടിനെയാകെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടാണ് ദുരന്തഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള തിരച്ചിൽ നടപടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഔദ്യോഗികമായി അവസാനമായിരിക്കുന്നത്. ഇനി അവശേഷിക്കുന്നത് നാടിന്റെ പുനർനിർമാണവും ദുരന്തബാധിതർക്കായുള്ള ആശ്വാസനടപടികളുമാണ്.

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