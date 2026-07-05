വിനോദയാത്രയ്ക്കിടെ ദാരുണ അപകടം; ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് മാറി ടെമ്പോ ട്രാവലർ മുന്നോട്ട് ഉരുണ്ടു, മൂന്ന് വയസ്സുകാരിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
തിരുവനന്തപുരം: തലസ്ഥാനത്ത് വിനോദയാത്രയ്ക്കിടെയുണ്ടായ ദാരുണമായ വാഹനാപകടത്തിൽ മൂന്ന് വയസ്സുകാരിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. കാട്ടാക്കട കൊറ്റമ്പള്ളി കുറ്റ്യാനിക്കാട് സ്വദേശികളായ അനുപ്രസാദ്-നിസ ദമ്പതികളുടെ മകൾ ഋഗ്വേദ (3) ആണ് മരിച്ചത്. ഞായറാഴ്ച രാത്രി എട്ടരയോടെ അമ്പൂരി കുമ്പിച്ചൽകടവ് (കുറിച്ചിക്കാട്) പാലത്തിന് സമീപമായിരുന്നു അപകടം.
മൂന്ന് കുടുംബങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് വിനോദയാത്രയ്ക്കായി എത്തിയതായിരുന്നു. പാലം കാണുന്നതിനായി വാഹനം റോഡരികിൽ നിർത്തി യാത്രക്കാരെല്ലാം പുറത്തിറങ്ങിയ സമയത്താണ് അപകടമുണ്ടായത്. നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ടെമ്പോ ട്രാവലറിന്റെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് അബദ്ധത്തിൽ റിലീസാവുകയും വാഹനം പെട്ടെന്ന് മുന്നോട്ട് ഉരുണ്ടു നീങ്ങുകയുമായിരുന്നു.
സമീപത്ത് നിന്നിരുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരത്തിലൂടെ വാഹനം കയറിയിറങ്ങുകയായിരുന്നു. കൺമുന്നിൽ നടന്ന അപകടത്തിന്റെ ഞെട്ടലിൽ ഉടൻ തന്നെ കുട്ടിയെ കാട്ടാക്കടയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.
സംഭവത്തിൽ അമ്പൂരി പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാഹനത്തിന്റെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് മാറിയതാണോ അതോ മറ്റേതെങ്കിലും സാങ്കേതിക തകരാറാണോ അപകടത്തിന് കാരണമായതെന്ന് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പും പോലീസും പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. കുഞ്ഞിന്റെ അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗത്തിൽ നാടാകെ കണ്ണീരിലാണ്.