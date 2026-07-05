വിനോദയാത്രയ്ക്കിടെ ദാരുണ അപകടം; ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് മാറി ടെമ്പോ ട്രാവലർ മുന്നോട്ട് ഉരുണ്ടു, മൂന്ന് വയസ്സുകാരിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

By  Metro Desk Jul 5, 2026, 21:46 IST
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തിരുവനന്തപുരം: തലസ്ഥാനത്ത് വിനോദയാത്രയ്ക്കിടെയുണ്ടായ ദാരുണമായ വാഹനാപകടത്തിൽ മൂന്ന് വയസ്സുകാരിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. കാട്ടാക്കട കൊറ്റമ്പള്ളി കുറ്റ്യാനിക്കാട് സ്വദേശികളായ അനുപ്രസാദ്-നിസ ദമ്പതികളുടെ മകൾ ഋഗ്വേദ (3) ആണ് മരിച്ചത്. ഞായറാഴ്ച രാത്രി എട്ടരയോടെ അമ്പൂരി കുമ്പിച്ചൽകടവ് (കുറിച്ചിക്കാട്) പാലത്തിന് സമീപമായിരുന്നു അപകടം.

​മൂന്ന് കുടുംബങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് വിനോദയാത്രയ്ക്കായി എത്തിയതായിരുന്നു. പാലം കാണുന്നതിനായി വാഹനം റോഡരികിൽ നിർത്തി യാത്രക്കാരെല്ലാം പുറത്തിറങ്ങിയ സമയത്താണ് അപകടമുണ്ടായത്. നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ടെമ്പോ ട്രാവലറിന്റെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് അബദ്ധത്തിൽ റിലീസാവുകയും വാഹനം പെട്ടെന്ന് മുന്നോട്ട് ഉരുണ്ടു നീങ്ങുകയുമായിരുന്നു.

​സമീപത്ത് നിന്നിരുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരത്തിലൂടെ വാഹനം കയറിയിറങ്ങുകയായിരുന്നു. കൺമുന്നിൽ നടന്ന അപകടത്തിന്റെ ഞെട്ടലിൽ ഉടൻ തന്നെ കുട്ടിയെ കാട്ടാക്കടയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

​സംഭവത്തിൽ അമ്പൂരി പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാഹനത്തിന്റെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് മാറിയതാണോ അതോ മറ്റേതെങ്കിലും സാങ്കേതിക തകരാറാണോ അപകടത്തിന് കാരണമായതെന്ന് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പും പോലീസും പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. കുഞ്ഞിന്റെ അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗത്തിൽ നാടാകെ കണ്ണീരിലാണ്.

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