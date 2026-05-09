എറണാകുളം റൂട്ടില് ട്രെയിന് നിയന്ത്രണം; ആലപ്പുഴ വഴിയോടുന്ന വിവിധ ട്രെയിനുകള് കോട്ടയം വഴി: സർവീസുകളിൽ മാറ്റം
എറണാകുളം ജങ്ഷന് യാര്ഡില് എന്ജിനിയറിങ് പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നതിനാല് ട്രെയിന് നിയന്ത്രണം ഏര്പ്പെടുത്തി. ആലപ്പുഴ വഴിയോടുന്ന വിവിധ ട്രെയിനുകള് കോട്ടയം വഴി തിരിച്ചുവിടും.
ഗുരുവായൂര്-ചെന്നൈ എഗ്മൂര് എക്സ്പ്രസ് (16128) ഒന്പതിനും 11 മുതല് 23 വരെയും 25, 26 തീയതികളിലും കോട്ടയം വഴിയായിരിക്കും സര്വീസ് നടത്തുക. കോട്ടയം, ചങ്ങനാശേരി, തിരുവല്ല, ചെങ്ങന്നൂര് എന്നിവിടങ്ങളില് സ്റ്റോപ്പുണ്ടാകും.ചെന്നൈ സെന്ട്രല്-തിരുവനന്തപുരം സെന്ട്രല് എസി സൂപ്പര്ഫാസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസ് (22207) 15, 22 തീയതികളില് കോട്ടയം വഴിയായിരിക്കും. എറണാകുളം ടൗണ്, കോട്ടയം, ചെങ്ങന്നൂര് എന്നിവിടങ്ങളില് സ്റ്റോപ്പുണ്ടാകും.
മംഗളൂരു സെന്ട്രല് – തിരുവനന്തപുരം സെന്ട്രല് മാവേലി എക്സ്പ്രസ് (16603) 15ന് കോട്ടയം വഴിയായിരിക്കും സര്വീസ് നടത്തുക. എറണാകുളം ടൗണ്, കോട്ടയം, ചങ്ങനാശേരി, തിരുവല്ല, ചെങ്ങന്നൂര് സ്റ്റേഷനുകളില് സ്റ്റോപ്പുണ്ടാകും. എംജിആര് ചെന്നൈ സെന്ട്രല്- തിരുവനന്തപുരം സെന്ട്രല് എസി സൂപ്പര്ഫാസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസ് (15, 22) തീയതികളില് കോട്ടയം വഴിയായിരിക്കും. എറണാകുളം ടൗണ്, കോട്ടയം, ചെങ്ങന്നൂര് സ്റ്റേഷനുകളില് സ്റ്റോപ്പുണ്ടാകും.
കൊച്ചുവേളി – മംഗളൂരു ജങ്ഷന് അന്ത്യോദയ എക്സ്പ്രസ്(16355) 14, 16, 21, 23 തീയതികളില് കോട്ടയം വഴിയായിരിക്കും സര്വീസ് നടത്തുക. ചെങ്ങന്നൂര്, കോട്ടയം, എറണാകുളം ടൗണ് സ്റ്റേഷനുകളില് സ്റ്റോപ്പുണ്ടാകും. മംഗളൂരു ജങ്ഷന് – തിരുവനന്തപുരം നോര്ത്ത് അന്ത്യോദയ എക്സ്പ്രസ് (16356) 15, 22 തീയതികളില് 30 മുതല് 40 മിനിറ്റുവരെ വൈകിയോടും. മംഗളൂരു സെന്ട്രല് – തിരുവനന്തപുരം സെന്ട്രല് മാവേലി എക്സ്പ്രസ് (16603) 11 മുതല് 21 വരെയും 23 മുതല് 26 വരെയും 40 മിനിറ്റ് വൈകിയോടും.