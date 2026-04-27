വിരമിച്ചിട്ടും ഔദ്യോഗിക ചിഹ്നം പതിപ്പിച്ച കാറിൽ യാത്ര; നടന്നത് ഒറ്റ ദിവസത്തെ നിയമലംഘനം മാത്രമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

By  Metro Desk Apr 27, 2026, 12:41 IST
Tomin

സർവ്വീസിൽ നിന്നും വിരമിച്ച് മൂന്ന് വർഷം പിന്നിട്ടിട്ടും മുൻ ഡിജിപി ടോമിൻ തച്ചങ്കരി തന്റെ സ്വകാര്യ വാഹനത്തിൽ ഔദ്യോഗിക പദവി സൂചിപ്പിക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചതിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്. ടോമിൻ ജെ തച്ചങ്കരി ചിഹ്നം ഉപയോഗിച്ചത് ഒറ്റ ദിവസം മാത്രമാണെന്നും മറ്റ് ദിവസങ്ങളിൽ ചിഹ്നം ഉപയോഗിച്ചതായി കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല എന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്.

നടന്നത് നിയമലംഘനമാണെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. കോട്ടയം എസ്പിയും സ്‌പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചും ഡിജിപിക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകി. ഗതാഗത നിയമലംഘനം ഉൾപ്പെടെയുളള വകുപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ഉടൻ കേസെടുക്കും. ഗുരുതര വകുപ്പുകൾ ചുമത്താതെയായിരിക്കും നടപടി. എസ്പിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം കോട്ടയം ഈസ്റ്റ് പൊലീസായിരിക്കും കേസെടുക്കുക.

ഒരു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോട്ടയം വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ എത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു തച്ചങ്കരിയുടെ കാറിൽ നമ്പർ പ്ലേറ്റിനോട് ചേർന്ന് ത്രീസ്റ്റാർ ബോർഡ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. ബോർഡ് തുണിവെച്ച് മറച്ച നിലയിലായിരുന്നു. തുണി മാറ്റിയപ്പോഴാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ തെളിഞ്ഞത്.

