രാജ്യങ്ങളെക്കാൾ മനുഷ്യരെ കണ്ടെത്തുന്ന യാത്ര
ശരീഫ് പാലോളി
ടി എസ് ദീപയുടെ "ഓ ബിലാത്തീ, ഓമൽക്കിനാത്തീ" വെറുമൊരു യാത്രാവിവരണമല്ല, മനുഷ്യരെയും സംസ്കാരങ്ങളെയും ഓർമ്മകളെയും പിന്തുടരുന്ന ഒരു ആത്മാന്വേഷണമാണ്. യാത്ര എന്നത് സ്ഥലങ്ങൾ കാണുന്നതിലുപരി, മനുഷ്യജീവിതങ്ങളിലേക്കും സ്വന്തം ഉള്ളിലേക്കും നടത്തുന്ന അന്വേഷണമായി ഈ പുസ്തകം മാറുന്നു.
ദീപയുടെ ഭാഷയ്ക്ക് കവിതയുടെ മൃദുത്വവും ഒരു റിപ്പോർട്ടറുടെ സൂക്ഷ്മനിരീക്ഷണവും ഒരുപോലെ കൈവന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഓരോ സ്ഥലവും ഒരു ഭൂപടത്തിലെ അടയാളമായി മാത്രമല്ല, ജീവിക്കുന്ന അനുഭവമായി വായനക്കാരന്റെ മുന്നിൽ തുറക്കപ്പെടുന്നു.
സഞ്ചാരസാഹിത്യത്തിന്റെ പതിവ് വിവരണരീതികളെ മറികടന്ന്, ഈ പുസ്തകം പലപ്പോഴും ഒരു ആത്മകഥയുടെ ആത്മാർത്ഥതയിലേക്കും ഒരു നോവലിന്റെ വായനാസുഖത്തിലേക്കും കടന്നുചെല്ലുന്നു.
എസ് കെ പൊറ്റെക്കാട്ടിന്റെ യാത്രാരചനകൾ ലോകത്തെ കൗതുകത്തോടെ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ, ദീപയുടെ കാഴ്ച മനുഷ്യബന്ധങ്ങളിലേക്കും സ്ത്രീയുടെ അനുഭവലോകത്തിലേക്കും കൂടുതൽ അടുക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ പുസ്തകം ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ കാഴ്ചകളെക്കാൾ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതങ്ങളെ വായനക്കാരന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു.
"ബിലാത്തി" എന്നത് മലയാളത്തിൽ പഴയകാലത്ത് ബ്രിട്ടനെ (ഇംഗ്ലണ്ടിനെ) സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പദമാണ്. അതിനാൽ തന്നെ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രധാന പശ്ചാത്തലം ബ്രിട്ടനാണ്. ലണ്ടൻ, ഓക്സ്ഫോർഡ്, കേംബ്രിഡ്ജ്, സ്കോട്ട്ലൻഡിലെ ചില പ്രദേശങ്ങൾ, വെയിൽസ് എന്നിവിടങ്ങളിലൂടെയാണ് എഴുത്തുകാരി സഞ്ചരിക്കുന്നത്.
എന്നാൽ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ശക്തി വിനോദസഞ്ചാരകേന്ദ്രങ്ങളുടെ വിവരണത്തിലല്ല. ബ്രിട്ടീഷ് സമൂഹം, കുടിയേറ്റജീവിതം, സ്ത്രീകളുടെ അനുഭവങ്ങൾ, ചരിത്രം, ഭാഷ, ഭക്ഷണസംസ്കാരം, മനുഷ്യബന്ധങ്ങൾ എന്നിവയെ വ്യക്തിപരമായ അനുഭവങ്ങളുമായി ചേർത്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിലാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത.
പുസ്തകം വായിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, നാം സന്ദർശിച്ചത് ഒരു രാജ്യത്തെയല്ല, മറിച്ച് മനുഷ്യരുടെ ജീവിതങ്ങളെയും സ്വന്തം ഉള്ളിലെ ചില നിശ്ശബ്ദ ചോദ്യങ്ങളെയുമാണെന്ന തോന്നൽ മനസ്സിൽ അവശേഷിക്കും. അതാണ് "ഓ ബിലാത്തീ, ഓമൽകിനാത്തീ" എന്ന യാത്രാരചനയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം.