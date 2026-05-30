ജൂൺ 9 മുതൽ സംസ്ഥാനത്ത് ട്രോളിങ് നിരോധനം; 52 ദിവസത്തേക്ക് കടലിൽ വിലക്ക്
May 30, 2026, 07:54 IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ജൂണ് ഒമ്പത് മുതല് ട്രോളിങ് നിരോധനം. ജൂലൈ 31 വരെയാണ് നിരോധനം നിലനില്ക്കുക.
ഫിഷറീസ് മന്ത്രി അബ്ദുള് ഗഫൂര് വിളിച്ചു ചേര്ത്ത യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം.
മത്സ്യങ്ങളുടെ പ്രജനനസമയത്താണ് ഈ നിരോധനം ഏര്പ്പെടുത്തുന്നത്. ഈ കാലത്ത് മുട്ടയിടാറായ മത്സ്യങ്ങള് തീരങ്ങളില് കൂടുതലായി കാണപ്പെടാറുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് വന്തോതില് മത്സ്യബന്ധനം നടത്തിയാല് മുട്ടയിടാറായ മത്സ്യങ്ങള് കൂടുതലായി വലയില് കുടുങ്ങുകയും അടുത്ത തലമുറ മത്സ്യകുഞ്ഞുങ്ങള് ജനിക്കാതെ പോവുകയും ചെയ്യും. ഇത് തുടര്ന്നാല് കാലക്രമേണ കടലിലെ മത്സ്യസമ്പത്ത് ഗണ്യമായി കുറയുകയും ചെയ്യും. ഇതാണ് ഈ സമയത്ത് ട്രോളിങ് നിരോധിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം.