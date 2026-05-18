ടിവികെ സർക്കാർ 6 മാസം പോലും തികയ്ക്കില്ല; സ്റ്റാലിൻ മുഖ്യമന്ത്രിയാകും: വിമർശനവുമായി ഡിഎംകെ നേതാവ് അനിത രാധാകൃഷ്ണൻ
May 18, 2026, 12:07 IST
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്യുടെ ടിവികെ സർക്കാരിനെതിരേ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ഡിഎംകെ നേതാവ് അനിത രാധാകൃഷ്ണൻ. വിജയ് സർക്കാർ ആറ് മാസം പോലും തികയ്ക്കില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയായി എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ അധികാരത്തിലെത്തുമെന്നുമാണ് അനിത രാധാകൃഷ്ണൻ പറയുന്നത്.
ഡിഎംകെയുടെ പൊതുപരിപാടിയിലായിരുന്നു വിമർശനം. ടിവികെയും ഡിഎംകെയും തമ്മിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പോര് കനക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു പരാമ