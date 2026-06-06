വീ​ടി​ന്‍റെ മ​തി​ലി​ടി​ഞ്ഞ് സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ ര​ണ്ട് കു​ട്ടി​ക​ള്‍​ക്ക് ദാ​രു​ണാ​ന്ത്യം

By  Metro Desk Jun 6, 2026, 18:28 IST
Kasar

കാസർഗോഡ്: അ​ഡൂ​രി​ല്‍ വീ​ടി​ന്‍റെ മ​തി​ലി​ടി​ഞ്ഞ് ര​ണ്ട് കു​ട്ടി​ക​ള്‍​ക്ക് ദാ​രു​ണാ​ന്ത്യം. സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. അ​ഡൂ​ര്‍ പി​എ​ച്ച്‌​സി​ക്ക് സ​മീ​പ​ത്തു​ള്ള അ​ബൂ​ബ​ക്ക​റി​ന്‍റെ മ​ക്ക​ളാ​യ മു​സ​മ്മി​ല്‍ (14), മു​ന്‍​സി​ര്‍ (10) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്.

ഒ​രു കു​ട്ടി​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റി​ട്ടു​ണ്ട്. ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​റ്റ ഒ​മ്പ​ത് വ​യ​സു​കാ​ര​നെ കാ​സ​ർ​ഗോ​ട്ടെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. കു​ട്ടി​ക​ൾ ക​ളി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു അ​പ​ക​ടം.

ചെ​ങ്ക​ൽ മ​തി​ലാ​ണ് കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ദേ​ഹ​ത്തേ​ക്ക് വീ​ണ​ത്. ഒ​രു കു​ട്ടി ത​ൽ​ക്ഷ​ണ​വും മ​റ്റൊ​രു കു​ട്ടി ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച​പ്പോ​ഴു​മാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. രാ​വി​ലെ മു​ത​ൽ കാ​സ​ർ​ഗോ​ഡ് ക​ന​ത്ത മ​ഴ​യാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

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