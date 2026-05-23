പുതിയ മദ്യനയം രൂപീകരിക്കാൻ യു.ഡി.എഫ് സർക്കാർ; എലപ്പുള്ളി മദ്യനിർമാണ ശാലയുടെ അനുമതി റദ്ദാക്കിയേക്കും
സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ മദ്യനയം രൂപീകരിക്കാനുള്ള അടിയന്തര നീക്കങ്ങളുമായി പുതിയ യു.ഡി.എഫ് സർക്കാർ മുന്നോട്ട്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ എൽ.ഡി.എഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ-ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ച പാലക്കാട് എലപ്പുള്ളിയിലെ വിവാദ മദ്യനിർമാണ ശാലയുടെ (ബ്രൂവറി) അനുമതി പൂർണമായും റദ്ദാക്കിയേക്കുമെന്ന് സൂചന. ജനങ്ങളുടെ ആശങ്കകൾ മാനിച്ചും പരിസ്ഥിതി-കുടിവെള്ള സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കിയും മാത്രമേ മുന്നോട്ട് പോകൂ എന്ന യു.ഡി.എഫ് നയത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ നീക്കം.
സംസ്ഥാനത്ത് ഘട്ടം ഘട്ടമായി മദ്യവർജനം നടപ്പാക്കുക എന്ന മുൻ യു.ഡി.എഫ് സർക്കാരിന്റെ മദ്യനയത്തിന് സമാനമായ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ പുതിയ നയത്തിലും ഉണ്ടായേക്കും. ഇതിന്റെ ആദ്യപടിയായാണ് എലപ്പുള്ളിയിലെ ബ്രൂവറി പദ്ധതിക്ക് നൽകിയ പ്രാഥമിക അനുമതികൾ പുനഃപരിശോധിക്കുന്നതും റദ്ദാക്കാൻ ആലോചിക്കുന്നതും.
തീവ്രമായ കുടിവെള്ളക്ഷാമം നേരിടുന്ന എലപ്പുള്ളിയിൽ പ്രതിദിനം ലക്ഷക്കണക്കിന് ലിറ്റർ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് മദ്യനിർമാണ ശാല തുടങ്ങുന്നത് വലിയ ജനരോഷത്തിന് കാരണമായിരുന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ തദ്ദേശവാസികൾ നടത്തിയ സമരങ്ങൾക്ക് യു.ഡി.എഫ് നേരത്തെ തന്നെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് ഹൈക്കോടതിയും പദ്ധതിയുടെ അനുമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാർ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പുതിയ യു.ഡി.എഫ് സർക്കാർ അധികാരമേറ്റതോടെ പദ്ധതി പൂർണ്ണമായും ഉപേക്ഷിക്കാനാണ് നീക്കം.
വരും ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ പുതിയ മദ്യനയത്തിന്റെ കരട് രൂപം പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും, ബാറുകളുടെ പ്രവർത്തന സമയം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കർശനമായ പുനഃപരിശോധന ഉണ്ടാകുമെന്നും ഉന്നത സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മദ്യലഭ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിനൊപ്പം ലഹരിവസ്തുക്കൾക്കെതിരെയുള്ള ശക്തമായ നടപടികളും പുതിയ നയത്തിന്റെ ഭാഗമാകും.