കേരളം 'തൂക്കി' യുഡിഎഫ്; ഇടതുവോട്ടുകളില് വന് ചോര്ച്ച
May 4, 2026, 13:18 IST
കഴക്കൂട്ടം മണ്ഡലത്തിൽ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ലീഡ് തിരിച്ച് പിടിച്ചു. എട്ട് റൗണ്ട് പിന്നിടുമ്പോൾ 131 വോട്ടിനാണ് കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്.
സീറ്റ് നില: എൽഡിഎഫ് 35, യുഡിഎഫ് 103, എൻഡിഎ 2
ടി കെ ഗോവിന്ദന്റെ ലീഡ് 7000ത്തിന് മുകളില്, വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണന് ലീഡ് 4751
ധര്മ്മടത്ത് പിണറായി വിജയന് 3659 വോട്ടിന് മുന്നില്
ടി.പി. ചന്ദ്രശേഖരന്റെ ചരമവാർഷിക ദിനത്തിൽ യുഡിഎഫ് നേടിയ വൻ വിജയത്തിനു പിന്നാലെ ഫെയ്സ്ബുക് പോസ്റ്റുമായി ഭാര്യയും വടകരയിലെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയുമായ കെ.കെ. രമ. കുലംകുത്തി എന്നു ചാപ്പയടിച്ച് കൊല്ലാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തവൻ പൊളളുന്ന വെയിലത്ത് നഗ്നനായി നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച കാണാൻ ഒരു വ്യാഴവട്ടക്കാലത്തിനു ശേഷം ചന്ദ്രശേഖരനു കഴിഞ്ഞുവെന്നാണ് പിണറായിയെ പരോക്ഷമായി വിമർശിച്ച് രമയുടെ ഫെയ്സ്ബുക് പോസ്റ്റ്.