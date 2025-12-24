തിരുവനന്തപുരം മേയർ സ്ഥാനത്തേക്ക് കെഎസ് ശബരിനാഥൻ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി; മത്സരിക്കാൻ സിപിഎമ്മും
തിരുവനന്തപുരം കോർപറേഷനിൽ വീണ്ടും സസ്പെൻസ്. കോർപറേഷൻ മേയർ സ്ഥാനത്തേക്ക് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായി കെഎസ് ശബരിനാഥൻ മത്സരിക്കും. ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ സ്ഥാനത്തേക്ക് മേരി പുഷ്പവും മത്സരിക്കും. യുഡിഎഫ് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം
ഭൂരിപക്ഷമില്ലെങ്കിലും മേയർ സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കുമെന്ന് സിപിഎം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുന്നക്കാമുഗൾ കൗൺസിലറും ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ ആർ പി ശിവജി സിപിഎം നോമിനിയായി മേയർ സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കും. മത്സരിക്കാതെ മാറി നിൽക്കുന്നത് ഗുണകരമാകില്ലെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് സിപിഎം
പാർലമെന്ററി പാർട്ടി നേതാവായി എസ് പി ദീപക്കിനെയും പാർലമെന്ററി പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയായി മുൻ മേയർ ശ്രീകുമാറിനെയും സിപിഎം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായി പ്രിയദർശിനിയെയും വൈസ് പ്രസിഡന്റായി ബി പി മുരളിയെയും സിപിഎം തീരുമാനിച്ചു