ഡ്രൈവർക്ക് പിന്നിൽ യുഡിഎഫ് യൂണിയൻ; കെഎസ്ആർടിസി നന്നാകരുതെന്നാണ് ഇവരുടെ ആഗ്രഹം: ഗണേഷ് കുമാർ
Oct 17, 2025, 15:16 IST
കെഎസ്ആർടിസി കുപ്പിവെള്ള വിവാദത്തിൽ ഡ്രൈവർക്കെതിരെ ആരോപണവുമായി ഗതാഗത മന്ത്രി കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ. ഡ്രൈവർക്ക് പിന്നിൽ യുഡിഎഫ് ആണെന്ന് മന്ത്രി ആരോപിച്ചു.
നടപടി നേരിട്ട ഡ്രൈവർക്ക് പിന്നിൽ യുഡിഎഫ് യൂണിയനാണ്. ഹൈക്കോടതിയിൽ സീനിയർ അഭിഭാഷകനെ വെക്കാൻ പണം നൽകിയത് യുഡിഎഫ് യൂണിയനാണ്. കെഎസ്ആർടിസി നന്നാകരുതെന്നാണ് ഇവരുടെ ആഗ്രഹം.
കെഎസ്ആർടിസി നശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യൂണിയന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു എന്നും മന്ത്രി പരിഹസിച്ചു. ഡ്രൈവറുടെ സ്ഥലം മാറ്റം റദ്ദാക്കിയ കോടതി ഉത്തരവ് അംഗീകരിക്കുന്നു. എന്നാൽ വകുപ്പുതല നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് തടസ്സമില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.