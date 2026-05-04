വയനാട്ടിൽ യുഡിഎഫ് തരംഗം; പ്രിയങ്കയുടെ മണ്ഡലത്തിൽ ഏഴ് സീറ്റും തൂത്തുവാരി മുന്നണി

By  Metro Desk May 4, 2026, 17:20 IST
Rahul Priyanga

വയനാട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിന് കീഴിലുള്ള ഏഴ് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും വോട്ടെണ്ണൽ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ യുണൈറ്റഡ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫ്രണ്ടിന് (UDF) മികച്ച വിജയം. പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എംപിയായി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന മണ്ഡലത്തിൽ മുഴുവൻ സീറ്റുകളിലും യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ വ്യക്തമായ മുന്നേറ്റം നടത്തുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട നിലമ്പൂർ തിരുവമ്പാടി, മാനന്തവാടി മണ്ഡലങ്ങൾ തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നതാണ് യുഡിഎഫിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത. പി.വി അൻവറിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റത്തിന് പിന്നാലെ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ നിലമ്പൂർ നേരത്തെ തന്നെ കോൺഗ്രസ് തിരിച്ചു പിടിച്ചിരുന്നു. സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ ആഞ്ഞടിച്ച ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം വയനാട് ജില്ലയിലെയും സമീപ മണ്ഡലങ്ങളിലെയും ഫലങ്ങളിൽ പ്രതിഫലിച്ചു. ഇതോടെ വയനാട് ജില്ലയിലെ മൂന്ന് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളും യുഡിഎഫിന്റെ കൈവശമായി.

പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും മണ്ഡലത്തിൽ നടത്തിയ ഊർജ്ജിതമായ പ്രചാരണങ്ങൾ വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിച്ചതായാണ് വിലയിരുത്തൽ. മുസ്ലിം ലീഗിന് ശക്തമായ സ്വാധീനമുള്ള ഏറനാട്, തിരുവമ്പാടി മണ്ഡലങ്ങളിൽ യുഡിഎഫ് സംവിധാനത്തിന്റെ കെട്ടുറപ്പും വിജയത്തിന് ആക്കം കൂട്ടി.

മണ്ഡലം തിരിച്ചുള്ള 2021-ലെ ഫലവും നിലവിലെ സാഹചര്യവും:

മാനന്തവാടി (ST)

*   2021 ഫലം: എൽഡിഎഫിലെ ഒ.ആർ. കേളു 9,282 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് വിജയിച്ചു.

*   2026 സ്ഥാനാർത്ഥികൾ: ഉഷ വിജയൻ (യുഡിഎഫ്), ഒ.ആർ. കേളു (എൽഡിഎഫ്), പി. ശ്യാംരാജ് (എൻഡിഎ).

*   നിലവിലെ ഫലം: യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ഉഷ വിജയൻ വിജയിച്ചു.

സുൽത്താൻ ബത്തേരി (ST)

*   2021 ഫലം: യുഡിഎഫിലെ ഐ.സി. ബാലകൃഷ്ണൻ 11,822 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് വിജയിച്ചു.

*   2026 സ്ഥാനാർത്ഥികൾ: ഐ.സി. ബാലകൃഷ്ണൻ (യുഡിഎഫ്), എം.എസ്. വിശ്വനാഥൻ (എൽഡിഎഫ്), കവിത എ.എസ്. (എൻഡിഎ).

*   നിലവിലെ ഫലം: ഐ.സി. ബാലകൃഷ്ണൻ (യുഡിഎഫ്) മികച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിച്ചു.

കല്‍പറ്റ

*  2021 ഫലം: യുഡിഎഫിലെ അഡ്വ. ടി. സിദ്ദിഖ് 5,470 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് വിജയിച്ചു.

*   2026 സ്ഥാനാർത്ഥികൾ: അഡ്വ. ടി. സിദ്ദിഖ് (യുഡിഎഫ്), പി.കെ. അനിൽ കുമാർ (എൽഡിഎഫ്), പ്രശാന്ത് മലവയൽ (എൻഡിഎ).

*   നിലവിലെ ഫലം: സിറ്റിംഗ് എംഎൽഎ ടി. സിദ്ദിഖ് വിജയിച്ചു.

ഏറനാട്

*  2021 ഫലം: യുഡിഎഫിലെ പി.കെ. ബഷീർ 22,000-ത്തിന് മുകളിൽ വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് വിജയിച്ചു.

*   2026 സ്ഥാനാർത്ഥികൾ: പി.കെ. ബഷീർ (യുഡിഎഫ്), കെ.ടി. അബ്ദുറഹിമാൻ (എൽഡിഎഫ്).

*   നിലവിലെ ഫലം: പി.കെ. ബഷീർ (യുഡിഎഫ്) വിജയിച്ചു.

നിലമ്പൂർ

*   2021 ഫലം: എൽഡിഎഫ് സ്വതന്ത്രൻ പി.വി. അൻവർ 2,700 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് വിജയിച്ചു.

*   2026 സ്ഥാനാർത്ഥികൾ: ആര്യാടൻ ഷൗക്കത്ത് (യുഡിഎഫ്), എം. സ്വരാജ് (എൽഡിഎഫ്), അഡ്വ. മോഹൻ ജോർജ് (എൻഡിഎ), പി.വി. അൻവർ (സ്വതന്ത്രൻ).

*   നിലവിലെ ഫലം: ആര്യാടൻ ഷൗക്കത്തിലൂടെ യുഡിഎഫ് മണ്ഡലത്തിൽ വിജയിച്ചു.

വണ്ടൂർ (SC)

*   2021 ഫലം: യുഡിഎഫിലെ എ.പി. അനിൽകുമാർ 15,563 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് വിജയിച്ചു.

*   2026 സ്ഥാനാർത്ഥികൾ: എ.പി. അനിൽകുമാർ (യുഡിഎഫ്), ഡോ. കെ.കെ. ദാമോദരൻ (എൽഡിഎഫ്).

*   നിലവിലെ ഫലം: എ.പി. അനിൽകുമാർ (യുഡിഎഫ്) വിജയിച്ചു.

തിരുവമ്പാടി

*   2021 ഫലം: എൽഡിഎഫിലെ ലിന്റോ ജോസഫ് 4,643 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് വിജയിച്ചു.

*   2026 സ്ഥാനാർത്ഥികൾ: സി.കെ. കാസിം (യുഡിഎഫ്), ലിന്റോ ജോസഫ് (എൽഡിഎഫ്).

*   നിലവിലെ ഫലം: യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി സി.കെ. കാസിം മണ്ഡലം തിരിച്ചുപിടിച്ചു

.

Tags

Share this story

Featured

You may like