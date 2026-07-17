അപ്രതീക്ഷിത പവർകട്ട്: പാലക്കാട് ഓക്സിജൻ സംവിധാനം നിലച്ച് അത്യാസന്ന നിലയിലായിരുന്ന രോഗി മരിച്ചു

By  Metro Desk Jul 17, 2026, 15:04 IST
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പാലക്കാട്: ജില്ലയിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഉണ്ടായ പവർകട്ടിനെ തുടർന്ന് ഓക്സിജൻ സംവിധാനം നിലച്ച് അത്യാസന്ന നിലയിലായിരുന്ന രോഗി മരണപ്പെട്ടു. പാലക്കാട് കല്ലേക്കാട് സ്വദേശി എം. കൃഷ്ണനാണ് ശ്വാസം കിട്ടാതെ മരിച്ചത്.

​വീട്ടിൽ ഓക്സിജൻ സപ്പോർട്ടിലായിരുന്ന കൃഷ്ണന്, വൈദ്യുതി മുടങ്ങിയതോടെ ഓക്സിജൻ നൽകാനാകാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയായിരുന്നു. വൈദ്യുതി തടസം നേരിട്ടതിനെ തുടർന്ന് കെ.എസ്.ഇ.ബി (KSEB) ഓഫീസിലേക്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ ജീവനക്കാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് മോശം പ്രതികരണമാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് മരണപ്പെട്ട കൃഷ്ണന്റെ മരുമകൾ ആരോപിച്ചു.

​വൈദ്യുതി മുടങ്ങിയതിനെ തുടർന്ന് രോഗിയുടെ നില വഷളാവുകയും, ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് എത്തിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാകുകയും ചെയ്തതായി ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന നഴ്സ് വ്യക്തമാക്കി. സംഭവത്തിൽ കെ.എസ്.ഇ.ബി ജീവനക്കാരുടെ അനാസ്ഥയ്ക്കെതിരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധവും പരാതിയുമാണ് ഉയരുന്നത്.

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