യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് സംഘർഷം: കൂവിവിളിയും കല്ലേറും പ്രകോപനത്തിന് കാരണമായെന്ന് പൊലീസ് റിപ്പോർട്ട്
തിരുവനന്തപുരം: യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്റ്റലിന് മുന്നിലുണ്ടായ കനത്ത സംഘർഷത്തിലും അതിക്രമങ്ങളിലും വിശദീകരണവുമായി പൊലീസ്. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ മാർച്ചിനിടെ ഉയർന്ന കൂവിവിളികളും തുടർന്നുണ്ടായ കല്ലേറുമാണ് സ്ഥിതിഗതികൾ വഷളാക്കിയതെന്നും പ്രകോപനത്തിന് കാരണമായതെന്നുമാണ് പൊലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം.
യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ റോഡിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്നതിനിടെ ഹോസ്റ്റൽ വളപ്പിൽ നിന്ന് കൂവിവിളിക്കുകയും തുടർന്ന് കല്ലേറും ബിയർ കുപ്പികളും എറിയുകയായിരുന്നുവെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു. ഇതോടെ ഇരുവിഭാഗങ്ങളും തമ്മിൽ രൂക്ഷമായ ഏറ്റുമുട്ടൽ ഉണ്ടാകുകയും പ്രദേശം യുദ്ധക്കളത്തിന് സമാനമാകുകയും ചെയ്തു. സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കാൻ പൊലീസ് ലാത്തിച്ചാർജ് നടത്തുകയും ഗ്രനേഡും ജലപീരങ്കിയും പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു.
സംഘർഷത്തിൽ പൊലീസുകാർക്കും വിവിധ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ നേതാക്കൾക്കും പ്രവർത്തകർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. അക്രമ സംഭവങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി പ്രദേശത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പൊലീസ് അന്വേഷണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.