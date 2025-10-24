ശബരിമലയിലെ സ്വർണം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി ബെല്ലാരിയിലെ സ്വർണവ്യാപാരിക്ക് വിറ്റു; നിർണായക കണ്ടെത്തൽ
Oct 24, 2025, 15:28 IST
ശബരിമല സ്വർണക്കവർച്ച കേസിൽ നിർണായക കണ്ടെത്തലുമായി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം. ചെന്നൈയിൽ വേർതിരിച്ചെടുത്ത സ്വർണം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി ബെല്ലാരിയിലെ സ്വർണവ്യാപാരിയായ ഗോവർധന് വിറ്റതായി എസ് ഐ ടി കണ്ടെത്തി. ഇതുസംബന്ധിച്ച് ഗോവർധൻ എസ് ഐ ടിക്ക് മൊഴി നൽകി.
ചെന്നൈയിലെ സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻസിൽ വെച്ച് പാളികളിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ച സ്വർണം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി വിറ്റെന്നാണ് ഗോവർധന്റെ മൊഴി. ഇതേ തുടർന്നാണ് തൊണ്ടി മുതൽ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി എസ് ഐ ടി സംഘം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുമായി ബംഗളൂരുവിലേക്ക് ഇന്ന് പോയത്.
ഗോവർധനെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിൽ വിളിച്ചു വരുത്തിയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചോദ്യം ചെയ്തത്. ഗോവർധനും വിൽപ്പന സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെയാണ് പോറ്റിയെ ബെല്ലാരിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ തീരുമാനിച്ചത്.