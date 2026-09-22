വി ഡി സതീശൻ സർക്കാർ സംഘപരിവാറിന്റെ ബി ടീം; കടുത്ത വിമർശനവുമായി എം. വി. ഗോവിന്ദൻ
തിരുവനന്തപുരം: വി ഡി സതീശൻ സർക്കാർ സംഘപരിവാറിൻ്റെ ബി ടീം ആണെന്ന് സിപിഐഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ.കോ-ലീ-ബി കാലം തൊട്ട് ആരംഭിച്ച ഈ കൂട്ടുകെട്ട് ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ ആരോപിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് ഇവർ പരസ്പരം സഹായിച്ചുവെന്നും ഭരണത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ ആ ബന്ധം കൂടുതൽ തുടരുന്നുവെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ വ്യക്തമാക്കി. ഇഡിയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾക്കെതിരെ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു വരികയാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ എന്നും സിപിഐഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കുറ്റപ്പെടുത്തി. യുഡിഎഫ് സർക്കാർ അത് പിന്തുടരുകയാണെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ വ്യക്തമാക്കി. ലേബർ കോഡ് നടപ്പാക്കും എന്ന തീരുമാനങ്ങൾ ഉൾപ്പടെ പൂർണമായും സംഘപരിവാറിന് വഴങ്ങുന്നത് മോദി-ഇ ഡി-വി ഡി കൂട്ടുകെട്ടാണെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ പരിഹസിച്ചു.
ഇ ഡി അന്വേഷണം പിണറായിയെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണെന്ന് പാർട്ടി നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയതാണെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ഓരോ മൊഴികളും ഒന്നൊഴിയാതെ പിൻവലിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേസെടുക്കുന്നത് കേട്ടു കേൾവി ഇല്ലാത്തതാണെന്നും സിപിഐഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു. സിഎംആർഎല്ലിൽ നിന്ന് അനധികൃതമായി പണം വാങ്ങിയെന്ന് സമ്മതിച്ച രണ്ടു മന്ത്രിമാർ യുഡിഎഫ് മന്ത്രിസഭയിൽ ഉണ്ട്. എന്തിനാണ് പണം വാങ്ങിയതെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കണം.തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫണ്ട് ആണ് എന്ന് ആണ് പറഞ്ഞത്. ഇരുപതിനായിരം രൂപയിൽ കൂടുതലുള്ള പണം അക്കൗണ്ട് വഴിയെ വാങ്ങാവൂ എന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.
പിണറായി വിജയനെതിരായി കേസെടുക്കാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിരോധം തീർക്കുമെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ വ്യക്തമാക്കി. കേസെടുക്കാനുള്ള നീക്കത്തെ നിയമപരമായും രാഷ്ട്രീയപരമായും നേരിടുമെന്നും സിപിഐഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു. പണം വാങ്ങിയവരെ വെള്ളപൂശുന്നുവെന്നും നിരപരാധികളെ കേസിൽ കുടുക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നുവെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഈ രാഷ്ട്രീയ വേട്ടയ്ക്കെതിരെ കേരളം ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നോട്ടുപോകും. ഇഡിയെ കുറിച്ചുള്ള കോൺഗ്രസിന്റെ പൊതുനിലപാട് വി ഡി സതീശൻ തള്ളിക്കളഞ്ഞുവെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി.
തെറ്റായ നടപടി ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന മാധ്യമങ്ങൾക്കെതിരെ കേസുകൾ ചുമത്തുന്നുവെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. പരിശോധനകൾ നടത്തി മാധ്യമങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കുന്നു. റിപ്പോർട്ടർ ചാനലിനെതിരെ വി ഡി സതീശൻ്റെ പൊലീസ് നിലപാടെടുക്കുന്നു. എഡിറ്റോറിൽ മുറിയിൽ പൊലീസ് കയറുന്നത് കേട്ടുകേൾവിയില്ലാത്ത കാര്യമാണെന്നും സിപിഐഎം അത് അംഗീകരിക്കില്ലെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ വ്യക്തമാക്കി.