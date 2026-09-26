വടകര ലഹരിക്കേസ് പ്രതി കീർത്തനയ്ക്ക് നേരെ ഭർത്താവിന്റെ ആക്രമണം; വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചു
കോഴിക്കോട്: വടകര എംഡിഎംഎ കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതി കീര്ത്തനയ്ക്ക് കുത്തേറ്റു. ഭര്ത്താവ് വിനീഷാണ് കീര്ത്തനയെ കുത്തിയത്. കേസില് ഹൈക്കോടതിയില് നിന്ന് ജാമ്യം ലഭിച്ച് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില് ഒപ്പിടാനെത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു കീര്ത്തനയ്ക്ക് നേരെ ഭര്ത്താവിന്റെ ആക്രമണം. ഇന്ന് രാവിലെ വടകര പൊലീസ് സ്റ്റേഷന് മുന്നിലായിരുന്നു നാടകീയ സംഭവങ്ങള്.
ഹൈക്കോടതിയുടെ ജാമ്യവ്യവസ്ഥ പ്രകാരം വടകര പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില് ഹാജരാകാന് എത്തിയതായിരുന്നു കീര്ത്തന. സ്റ്റേഷന് സമീപത്തുവെച്ച് ഭര്ത്താന് വിനീഷ് ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. കുത്തേറ്റ കീര്ത്തനയെ ഉടന് തന്നെ വടകര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ശേഷം ഇവരെ കൂടുതല് വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല് കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റും. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ഭര്ത്താവ് വിനീഷിനെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
കുടുംബവഴക്കിനെത്തുടർന്നാണ് ആക്രമണം നടന്നതെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരങ്ങൾ. ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വടകരയിൽ വൻ ലഹരിമരുന്ന് ശേഖരവുമായി പിടിയിലായ സംഘത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടയാളാണ് കീർത്തന. കേസിൽ ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങി കഴിയവേയാണ് ഭർത്താവിൽ നിന്ന് ആക്രമണമുണ്ടായത്. സംഭവത്തിൽ വടകര പോലീസ് കേസെടുത്ത് വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.