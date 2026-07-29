വടകര ലഹരിക്കേസ്: അധ്യാപികമാർക്ക് പിന്നാലെ ഓൺലൈൻ ഡെലിവറി ബോയിയും പിടിയിൽ; ബിആർസി അധ്യാപികയെ ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ടു
വടകര: വലിയ രീതിയിൽ ജനശ്രദ്ധ നേടിയ വടകര എം.ഡി.എം.എ ലഹരിമരുന്ന് കേസിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്. കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട അധ്യാപികമാരുടെ അറസ്റ്റിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ, ലഹരിമരുന്ന് വിതരണത്തിൽ പങ്കാളിയായ ഓൺലൈൻ ഡെലിവറി ബോയിയും പൊലീസിന്റെ പിടിയിലായി. സംഭവത്തിൽ അറസ്റ്റിലായ ബി.ആർ.സി (ബ്ലോക്ക് റിസോഴ്സ് സെന്റർ) അധ്യാപികയെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ടു.
ഓൺലൈൻ ഡെലിവറി സേവനത്തിന്റെ മറവിൽ നഗരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ലഹരിമരുന്ന് എത്തിച്ചുനൽകിയിരുന്നയാളാണ് ഇപ്പോൾ പിടിയിലായിരിക്കുന്നത്. കേസിൽ അധ്യാപികമാർ പിടിയിലായതോടെ നടത്തിയ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിലും ഫോൺ രേഖകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലുമാണ് ലഹരി കടത്തിലെ പ്രധാന കണ്ണിയായ ഡെലിവറി ബോയിയെക്കുറിച്ച് പൊലീസിന് സൂചന ലഭിച്ചത്.
ലഹരിക്കേസിൽ അധ്യാപികമാർ അറസ്റ്റിലായത് പൊതുസമൂഹത്തിലും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും വലിയ ഞെട്ടലുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. ലഹരി വിൽപനയിൽ അധ്യാപികയുടെ പങ്കാളിത്തം വ്യക്തമായതിനെ തുടർന്നാണ് ബി.ആർ.സി അധ്യാപികയ്ക്കെതിരെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഉടനടി കർശന നടപടിയെടുക്കുകയും ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്തത്.
സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് പങ്കുണ്ടോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പൊലീസ് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്. നഗര കേന്ദ്രങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടക്കുന്ന ഇത്തരം ലഹരി വിതരണ ശൃംഖലകളെ പൂർണ്ണമായും തകർക്കാനാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ തീരുമാനം.