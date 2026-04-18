വാൽപ്പാറ ദുരന്തം; കണ്ണീരോടെ വിട, അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാൻ ആയിരങ്ങൾ
മലപ്പുറം: കേരളത്തെ നടുക്കിയ വാല്പാറ വാഹനാപകടത്തില് മരിച്ച ഒന്പതുപേര്ക്ക് വിട ചൊല്ലി . പൊള്ളാച്ചി ആശുപത്രിയില് പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടം പൂര്ത്തിയാക്കിയ മൃതദേഹങ്ങള് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഒന്പതുമണിയോടെ പൊതുദര്ശനത്തിനായി മലപ്പുറം പാങ്ങ് അമ്പലപ്പറമ്പ് ഹയര്സെക്കന്ഡറി സ്കൂളില് എത്തിച്ചു. സമൂഹത്തിന്റെ നാനാതുറകളിലുള്ള ആളുകളാണ് തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവര്ക്ക് അന്ത്യാഭിവാദ്യം അര്പ്പിക്കാനായി എത്തിയത്.
കെടി ജലില്, പികെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി, മഞ്ഞളാംകുഴി അലി, പാണക്കാട് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങള് ഉള്പ്പെടെ നിരവധി പ്രമുഖരും അന്തിമോപാചാരം അര്പ്പിച്ചു. മലപ്പുറം പാങ്ങ് പള്ളിപ്പറമ്പ് ഗവൺമെന്റ് എല്പി സ്കൂളില് നിന്നുള്ള വിനോദയാത്രാ സംഘം സഞ്ചരിച്ച വാന് വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് 5.20 ന് ആണ് വാല്പാറ ചുരം റോഡില് 300 അടി താഴ്ചയിലേക്ക് മറിഞ്ഞത്.
കാഴ്ചകള് എല്ലാം കണ്ട് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോള് ചുരത്തിലെ പതിമൂന്നാം ഹെയര്പിന് വളവില് വാഹനം നിയന്ത്രണം വിട്ട് പലവട്ടം കീഴ്മേല് മറിഞ്ഞ് ഒന്പതാം വളവിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു. പൊള്ളാച്ചിയില്നിന്ന് 30 കിലോമീറ്റര്അകലെയാണ് അപകടമുണ്ടായ സ്ഥലം. പെരിന്തല്മണ്ണയില്നിന്ന് വാടകയ്ക്കെടുത്ത ടൂറിസ്റ്റ് വാനിലാണ് ഡ്രൈവര് ഉള്പ്പെടെ13 പേര് യാത്ര പോയത്. ഏഴു സ്ത്രീകളും ഒരു കുട്ടിയും ഉള്പ്പെടെ ഒന്പത് പേരാണ് അപകടത്തില് മരിച്ചത്.
ജിഎല്പി സ്കൂളിനു സമീപത്തുള്ള പാങ്ങ് ജിയുപി സ്കൂളിലെ അധ്യാപിക ഷക്കീന(37), മകള് മസ്നീന്(10) ജിഎല്പി സ്കൂളിലെ പാചകത്തൊഴിലാളിയും അപകടത്തില് മരിച്ച സാജിതയുടെ മകനുമായ ഷഹദീന്, ടൂറിസ്റ്റ് വാനിന്റെ ഡ്രൈവര് മുഹമ്മദ് ഫാഹിസ്(21) എന്നിവരാണ് പരുക്കുകളോടെ ചികിത്സയില്. ഇതില് മസ്നീന് ഒഴികെ മൂന്നു പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. ഇവരെ പൊള്ളാച്ചി സര്ക്കാര് ആശുപത്രിയില് നിന്ന് കോയമ്പത്തൂര് മെഡിക്കല് കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. പരുക്കേറ്റ മസ്നീന് പൊള്ളാച്ചി ആശുപത്രിയില് നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.