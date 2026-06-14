വി.ഡി സതീശന്റെ മംഗലാപുരം യാത്രയിൽ ദുരൂഹതയുണ്ട്; കടന്നാക്രമിച്ച് പിണറായി വിജയൻ
തിരുവനന്തപുരം: പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി സതീശന്റെ മംഗലാപുരം യാത്രയെച്ചൊല്ലി രാഷ്ട്രീയ വടംവലി മുറുകുന്നു. സതീശന്റെ മംഗലാപുരം യാത്രയിൽ വലിയ ദുരൂഹതകളുണ്ടെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്പിണറായി വിജയൻ ആരോപിച്ചു. കോൺഗ്രസും ബിജെപിയും തമ്മിലുള്ള അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ തെളിവാണ് ഇതെന്നും എൽഡിഎഫ് വൃത്തങ്ങൾ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു.
യാത്രയുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യമെന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ വി.ഡി സതീശൻ തയ്യാറാകണമെന്നും, ഇതുവരെ ഉയർന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പിണറായി വിജയൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു. വന്ദേമാതരം വിവാദം, പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയിലെ അനിശ്ചിതത്വം എന്നിവയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് മംഗലാപുരം യാത്രയും ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ ആയുധമായി മാറിയിരിക്കുന്നത്.
അതേസമയം, കോഴിക്കോട് ഡിസിസി ഓഫീസിന് സമീപം ഈ യാത്രയെ വിമർശിച്ച് 'കോഴിക്കോട്ടെ കോൺഗ്രസുകാർ' എന്ന പേരിൽ ഫ്ലെക്സ് ബോർഡുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതും കോൺഗ്രസ് ക്യാമ്പുകളിൽ അസ്വാരസ്യങ്ങൾക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. യാത്രയുടെ ഫണ്ടിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരോപണങ്ങൾ ഉയർത്തിയാണ് രാഷ്ട്രീയ പ്രതിയോഗികൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെതിരെ തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ വിഷയം കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കൂടുതൽ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിതുറക്കുമെന്നുറപ്പാണ്.