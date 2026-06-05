വീണ ചെയ്തത് ഗുരുതര തെറ്റുകൾ; പിണറായി നൂറ് കോടിയിലധികം കൈപ്പറ്റി: മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അറസ്റ്റ് അനിവാര്യമെന്ന് ഷോൺ ജോർജ്
കൊച്ചി: മാസപ്പടി, കരിമണൽ ഖനന വിവാദങ്ങളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും മകൾ വീണാ വിജയനുമെതിരെ അതീവ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളുമായി ബിജെപി സംസ്ഥാന ഉപാധ്യക്ഷൻ ഷോൺ ജോർജ്. കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി കേരളത്തിന്റെ തീരദേശ മേഖലകളിൽ നിന്ന് ആണവ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അടക്കമുള്ള വിലയേറിയ ധാതുമണൽ നിയമവിരുദ്ധമായി ഖനനം ചെയ്യുന്നതിനും അത് കടത്തുന്നതിനും പിന്നിൽ വലിയ അഴിമതികൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതിന് പ്രതിഫലമായി പിണറായി വിജയൻ നൂറു കോടിയിലധികം രൂപ കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഷോൺ ജോർജ് ആരോപിച്ചു.
ഈ അനധികൃത ഖനന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സഹായം നൽകിയതിന് പകരമായി മുഖ്യമന്ത്രി വാങ്ങിയ വലിയ തുക മകൾ വീണാ വിജയന്റെ ‘എക്സാലോജിക്’ കമ്പനിയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ വഴിയാണ് വകമാറ്റി കടത്തിയതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. യാതൊരുവിധ ഐടി സേവനങ്ങളും നൽകാതെയാണ് സിഎംആർഎൽ അടക്കമുള്ള കമ്പനികളിൽ നിന്നും എക്സാലോജിക് പണം കൈപ്പറ്റിയത്. ഇത് വ്യക്തമായ കോർപ്പറേറ്റ് ഫ്രോഡ് (Corporate Fraud) ആണെന്നും എസ്എഫ്ഐഒ (SFIO) റിപ്പോർട്ടിൽ വീണ സേവനമൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഷോൺ ജോർജ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"ഈ വലിയ സാമ്പത്തിക ഇടപാടിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും മകൾ വീണാ വിജയനും ഒരുപോലെ കുറ്റക്കാരാണ്. കരിമണൽ കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ഇടപാടുകളാണ് അബുദാബി കൊമേഴ്സ് ബാങ്കിലെ എക്സാലോജിക്കിന്റെ അക്കൗണ്ട് വഴി നടന്നിട്ടുള്ളത്. കുറ്റം ചെയ്തവരാരും മോദി ഭരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിൽ രക്ഷപ്പെടില്ല. ഈ കേസിൽ പിണറായി വിജയന്റെ അറസ്റ്റ് അനിവാര്യമാണ്, അദ്ദേഹം ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വരും." - ഷോൺ ജോർജ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇഡി (Enforcement Directorate) അന്വേഷണവുമായി ശക്തമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. നിലവിൽ എസ്എഫ്ഐഒ അന്വേഷണത്തിൽ വീണ വിജയൻ മൂന്നാം പ്രതിയാണ്. പ്രിവൻഷൻ ഓഫ് മണി ലോണ്ടറിംഗ് ആക്ട് (PMLA) പ്രകാരമുള്ള കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ അടക്കമുള്ള കുറ്റങ്ങളാണ് ഇവർക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. വീണ വിജയനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ വിദേശ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ കൂടി വിശദമായി പരിശോധിച്ചാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയിലേക്കുള്ള അഴിമതിയുടെ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ പുറത്തുവരുമെന്നും ഷോൺ ജോർജ് വ്യക്തമാക്കി. താൻ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ തെറ്റാണെങ്കിൽ തനിക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.