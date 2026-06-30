വാഹന മോഡിഫിക്കേഷൻ; അപകടകരമല്ലാത്തവ അനുവദിക്കും: അമിത ശബ്ദവും വെളിച്ചവും പാടില്ലെന്ന് സി.പി. ജോൺ
Jun 30, 2026, 11:03 IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് വാഹനങ്ങളിൽ വരുത്തുന്ന മോഡിഫിക്കേഷനുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി സി.പി. ജോൺ. അപകടകരമല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള വാഹന മോഡിഫിക്കേഷനുകൾ അനുവദിക്കാമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്ഷം. എന്നാൽ, പൊതുജനങ്ങൾക്കും മറ്റ് വാഹനയാത്രക്കാർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങളോട് യോജിക്കാനാകില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മറ്റ് വാഹനങ്ങളുടെ കാഴ്ചയെ മറയ്ക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അമിതമായ ലൈറ്റുകൾ വെക്കുന്നതും, റോഡിൽ വലിയ ശബ്ദമലിനീകരണമുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സൈലൻസറുകൾ ഘടിപ്പിക്കുന്നതും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് സി.പി. ജോൺ വ്യക്തമാക്കി. സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് അനുമതി നൽകുന്നത് ആലോചിക്കാമെങ്കിലും, നിയമം ലംഘിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അമിത മോഡിഫിക്കേഷനുകൾക്കെതിരെ കർശന നിലപാട് തുടരുമെന്നാണ് സൂചന.