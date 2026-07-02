വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ പത്മഭൂഷൺ റദ്ദാക്കാനാകില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി; പൊതുതാൽപര്യ ഹർജി തള്ളി
കൊച്ചി: എസ്.എൻ.ഡി.പി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന് പത്മഭൂഷൺ പുരസ്കാരം നൽകിയതിനെതിരെ സമർപ്പിച്ച പൊതുതാൽപര്യ ഹർജി കേരള ഹൈക്കോടതി തള്ളി. കേസുകൾ നിലവിലുണ്ടെന്ന ഒറ്റക്കാരണത്താൽ ഒരാളെ കുറ്റക്കാരനായി കണക്കാക്കാനാകില്ലെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഷൗമെൻ സെൻ, ജസ്റ്റിസ് വി.എം. ശ്യാംകുമാർ എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.
ശ്രീനാരായണ ധർമ്മ പ്രബോധന സംരക്ഷണ സമിതിയാണ് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെതിരെയുള്ള ക്രിമിനൽ, വിജിലൻസ് കേസുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പുരസ്കാരം റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
കോടതിയുടെ പ്രധാന നിരീക്ഷണങ്ങൾ:
വിചാരണ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല: വെള്ളാപ്പള്ളിക്കെതിരെ എടുത്ത കേസുകളിൽ ഇതുവരെ വിചാരണ പൂർത്തിയായി ശിക്ഷ വിധിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു കേസിൽ സുപ്രീംകോടതി നടപടികൾ സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്.
രാഷ്ട്രപതിയുടെ അധികാരം: ഭാവിയിൽ ഒരു വ്യക്തി കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് നിയമപരമായി തെളിയുകയോ മറ്റ് അനുയോജ്യമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയോ ചെയ്താൽ, ബഹുമതി റദ്ദാക്കാനുള്ള അധികാരം രാഷ്ട്രപതിക്കുണ്ടെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഇടപെടാനാകില്ല: നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകിയ പുരസ്കാരത്തിൽ ഇടപെടാൻ യാതൊരു കാരണവുമില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി കോടതി ഹർജി തീർപ്പാക്കി.