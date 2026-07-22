വെമ്പായം ബാർ ആക്രമണം: തീകൊളുത്തിയ പ്രതി അനീഷും മരിച്ചു; മരണം രണ്ടായി

By  Metro Desk Jul 22, 2026, 14:34 IST
വെമ്പായം

തിരുവനന്തപുരം: വെമ്പായത്തെ ബാറിലുണ്ടായ തർക്കത്തിനിടെ പെട്രോളൊഴിച്ച് തീ കൊളുത്തിയ സംഭവത്തിൽ മുഖ്യപ്രതിയായ അനീഷും (32) മരണപ്പെട്ടു. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് മരണം.

​ഇതോടെ വെമ്പായം ബാർ ആക്രമണ കേസിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം രണ്ടായി ഉയർന്നു. സംഭവത്തിൽ ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന വെമ്പായം സ്വദേശി നവാസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരണപ്പെട്ടിരുന്നു.

​കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് വെമ്പായത്തെ സ്വകാര്യ ബാറിലെ എസി ഹാളിൽ മദ്യപസംഘങ്ങൾ തമ്മിൽ വാക്കുതർക്കവും സംഘർഷവും ഉണ്ടായത്. തർക്കത്തെ തുടർന്ന് പുറത്തുപോയ പോത്തൻകോട് നന്നാട്ടുകാവ് സ്വദേശിയായ അനീഷ്, തൊട്ടടുത്ത പമ്പിൽ നിന്ന് പെട്രോൾ വാങ്ങി തിരികെയെത്തി സംഘത്തിൻ്റെ ദേഹത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു തീ കൊളുത്തുകയായിരുന്നു.

​പെട്രോൾ ഒഴിക്കുന്നതിനിടയിൽ അനീഷിന്റെ ശരീരത്തിലേക്കും തീ പടർന്നുപിടിക്കുകയായിരുന്നു. 80 ശതമാനത്തിലധികം പൊള്ളലേറ്റ അനീഷ് വെൻ്റിലേറ്ററിലായിരുന്നു. ആക്രമണത്തിൽ പൊള്ളലേറ്റ മറ്റ് നാല് പേർ ഇപ്പോഴും ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ തുടരുകയാണ്.

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