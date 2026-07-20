വെമ്പായം ബാർ ആക്രമണം: പൊള്ളലേറ്റ ഒരാൾ മരിച്ചു; പ്രതിക്കെതിരെ വധശ്രമത്തിന് കേസ്

By  Metro Desk Jul 20, 2026, 16:02 IST
വെമ്പായം

തിരുവനന്തപുരം വെമ്പായത്തെ ശ്രീവത്സം ബാറിലുണ്ടായ സംഘർഷത്തിനിടെ പെട്രോളൊഴിച്ച് തീകൊളുത്തിയ സംഭവത്തിൽ പൊള്ളലേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടു. നന്നാട്ടുകാവ് സ്വദേശിയായ നവാസ് ആണ് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരിച്ചത്.

​ഞായറാഴ്ച രാത്രി 9 മണിയോടെ ബാറിലെ എസി മുറിയിൽ മദ്യപിക്കുന്നതിനിടെ സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിലുണ്ടായ തർക്കമാണ് വലിയ അക്രമത്തിൽ കലാശിച്ചത്. മദ്യപാനത്തിനിടയിൽ നവാസ് പ്രതിയായ അനീഷിന്റെ മുഖത്തടിച്ചതാണ് പെട്ടെന്നുള്ള പ്രകോപനത്തിന് കാരണമായത്. ഇതേത്തുടർന്ന് പുറത്തുപോയി കന്നാസിൽ പെട്രോളുമായി തിരിച്ചെത്തിയ അനീഷ്, അവിടെയുണ്ടായിരുന്നവരുടെ ദേഹത്തേക്ക് പെട്രോളൊഴിച്ച് തീ കൊളുത്തുകയായിരുന്നു.

​അക്രമത്തിൽ പ്രതിയടക്കം ആറ് പേർക്ക് പൊള്ളലേറ്റിട്ടുണ്ട്. മദ്യലഹരിയിലായിരുന്ന പ്രതി പെട്രോൾ ഒഴിക്കുന്നതിനിടെ തെന്നിവീണതിനാൽ ഇയാളുടെ ശരീരത്തിലേക്കും തീ പടരുകയായിരുന്നു. 50 ശതമാനത്തിലധികം പൊള്ളലേറ്റ പ്രതി അനീഷിന്റെ ആരോഗ്യനില നിലവിൽ ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ്. സംഭവത്തിൽ അനീഷിനെതിരെ വധശ്രമത്തിന് പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

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