വിജയ് കൊച്ചിയിലെത്തും; മോഹൻലാലിനൊപ്പം വേദി പങ്കിടും: 'ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാന്' തമിഴ്നാടിന്റെ പൂർണ്ണ പിന്തുണയെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല
തിരുവനന്തപുരം: കേരള സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന ലഹരി വിരുദ്ധ ക്യാമ്പെയ്നായ 'ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാന്' തമിഴ്നാട് സർക്കാരിന്റെ പൂർണ്ണ പിന്തുണയെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല. തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി ജോസഫ് വിജയ്യുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. തമിഴ്നാട് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ വെച്ച് നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ച അരമണിക്കൂറോളം നീണ്ടുനിന്നു.
സംസ്ഥാന സർക്കാർ എറണാകുളത്ത് (കൊച്ചി) സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ലഹരി വിരുദ്ധ പരിപാടിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് പങ്കെടുക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുനൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറായ സൂപ്പർതാരം മോഹൻലാലും ഈ പരിപാടിയിൽ വിജയ്ക്കൊപ്പം വേദി പങ്കിടും.
ലഹരി മാഫിയക്കെതിരെ ഇരുസംസ്ഥാനങ്ങളും സംയുക്ത ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുമെന്നും ഇന്റലിജൻസ് വിവരങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാറാൻ ധാരണയായെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല വ്യക്തമാക്കി. തമിഴ്നാട്ടിൽ വിജയ്യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ലഹരി വിരുദ്ധ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിന്റെ പിന്തുണയും അഭിനന്ദനവും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
കൂടാതെ, അതിർത്തി മേഖലകളിലെ പട്രോളിങ് സംയുക്തമായി ശക്തമാക്കാനും ചർച്ചയിൽ തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്. കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ കേരളത്തിന്റെ സമ്മാനമായി തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ളയുടെ പ്രശസ്ത നോവലായ ‘കയർ’ എന്ന മഹാഗ്രന്ഥത്തിന്റെ തമിഴ് വിവർത്തനം വിജയ്ക്ക് ചെന്നിത്തല സമ്മാനിച്ചു. 'ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാന്' പിന്തുണയുമായി കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായി രമേശ് ചെന്നിത്തല സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ കുറിച്ചു.