യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്റ്റലിലെ സംഘര്ഷം; സര്ക്കാരിൻ്റെ ഭരണപരാജയങ്ങളില് നിന്ന് ജനശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ: പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ
തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്റ്റലിലെ സംഘര്ഷത്തില് യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ്സിന്റെ യഥാര്ത്ഥ ലക്ഷ്യം എസ്എഫ്ഐ ആണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന്. അരങ്ങേറിയത് ആസൂത്രിത അക്രമമാണെന്നും ആര്എസ്എസിനെ സുഖിപ്പിക്കാനും സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിന്റെ ഭരണപരാജയങ്ങളില് നിന്ന് ജനശ്രദ്ധ തിരിക്കാനുമുള്ള നീക്കമായിരുന്നുവെന്നും പിണറായി ആരോപിച്ചു. കായിക മന്ത്രിയുടെ പോസ്റ്റ് പിന്വലിപ്പിച്ചതിന്റെ ജാള്യത മറയ്ക്കാനാണ് യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസിന്റെ സമര പ്രഹസനമെന്നും വിമര്ശിച്ചു.
യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്റ്റല് വിദ്യാര്ത്ഥികള് പ്രതിഷേധിച്ചത് വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണത്തിനെതിരെയാണ്. കറണ്ട് പോവുമ്പോള് പ്രതിഷേധിക്കുന്നവരെ കായികമായി നേരിട്ട് കളയും എന്നാണോ യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ്സിന്റെ നിലപാട്? ഇത് പവര് കട്ടിനു എതിരെ പ്രതികരിക്കുന്ന കേരള ജനതയോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ്. അക്രമത്തിന് നേതൃത്വം നല്കിയ പോലീസുകാര്ക്കെതിരെ കര്ശന നടപടി വേണം. എതിര് ശബ്ദങ്ങളെ അടിച്ചമര്ത്താനാണ് ഉദ്ദേശ്യമെങ്കില് ശക്തമായ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും പിണറായി വിജയന് ഫേസ്ബുക്കില് കുറിച്ചു.
സംസ്ഥാനത്തെ രൂക്ഷമായ വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി, ആശുപത്രികളിലെ മരുന്ന് ക്ഷാമം, സ്പോണ്സര്ഷിപ്പ് യാത്രകളിലെ ദുരൂഹതകള്, വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ കാവിവല്ക്കരണം, മുടങ്ങിയ പ്രളയദുരിതാശ്വാസം തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് മുന്പില് സര്ക്കാരിന് ഉത്തരമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. തദ്ദേശ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പില് യുഡിഎഫ് നേരിട്ട തിരിച്ചടിയും പിണറായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര്ക്കും എസ്ഐആര് പ്രക്രിയക്കുമെതിരെ രാജ്യവ്യാപകമായി നടക്കുന്ന പോരാട്ടങ്ങളുടെ മുന്നിരയിലാണ് എസ്എഫ്ഐ ഉള്ളത്. കമ്മീഷനെതിരായ പ്രതിഷേധം വഴിയില് ഉപേക്ഷിച്ച് എസ്എഫ്ഐ പ്രവര്ത്തകര്ക്കെതിരെ അക്രമണം നടത്തിയത് വഴി സംഘപരിവാറിനെ ഒരു തരത്തിലും പ്രകോപിപ്പിക്കലല്ല, പ്രീതിപ്പെടുത്തലാണ് യുഡിഎഫ് ചെയ്യുന്നതെന്നും പിണറായി പറഞ്ഞു. ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരായ സമരമായിരുന്നു ലക്ഷ്യമെങ്കില് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് തീപ്പന്തങ്ങള് വലിച്ചെറിയേണ്ട ആവശ്യമെന്താണ്? വിദ്യാര്ത്ഥികളെ ക്രൂരമായി ആക്രമിക്കുകയും പരിക്കേറ്റവരെ കൊണ്ടുപോയ ആംബുലന്സ് പോലും യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് പ്രവര്ത്തകര് മനുഷ്യത്വമില്ലാതെ തടഞ്ഞുവെക്കുകയും ചെയ്തു.
കേരള പൊലീസ് പക്ഷപാതിത്വപരമായി ഇടപെടുന്നുവെന്നും പിണറായി ആരോപിച്ചു. തര്ക്കപരിഹാരത്തിനെന്ന പേരില് ഹോസ്റ്റലില് പ്രവേശിച്ച പൊലീസ് യാതൊരു പ്രകോപനവുമില്ലാതെയാണ് വിദ്യാര്ത്ഥികളെ തല്ലിച്ചതച്ചത്. പൊലീസ് അഭ്യര്ത്ഥന പ്രകാരം പ്രശ്നത്തില് ഇടപെട്ട എസ്എഫ്ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയെപ്പോലും അതിക്രൂരമായി മര്ദ്ദിക്കുന്ന നിലയാണ് ഉണ്ടായത്. പോലീസിനെയും സഹായികളായി യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് ഗുണ്ടകളെയും കയറൂരി വിട്ട് എതിര് ശബ്ദങ്ങളെ അടിച്ചമര്ത്താനാണ് ഉദ്ദേശ്യമെങ്കില് ശക്തമായ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം നേരിടേണ്ടി വരും.