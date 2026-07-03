വിഴിഞ്ഞം ഡീൽ: ഓഹരി വിപണികളെയും സെബിയെയും അദാനി ഗ്രൂപ്പ് മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചിരുന്നു
തിരുവനന്തപുരം: വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുപ്രധാന കരാറുകളെയും നീക്കങ്ങളെയും കുറിച്ച് ഓഹരി വിപണികളെയും (സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ) മാർക്കറ്റ് റെഗുലേറ്ററായ സെബിയെയും (SEBI) അദാനി ഗ്രൂപ്പ് മുൻകൂട്ടിത്തന്നെ ഔദ്യോഗികമായി വിവരമറിയിച്ചിരുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്.
കരാറുകളിലെ സുതാര്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന്റെയും ലിസ്റ്റിംഗ് നിബന്ധനകൾ പാലിക്കുന്നതിന്റെയും ഭാഗമായാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ കൈമാറിയത്. വിപണിയിലെ നിക്ഷേപകരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനും അദാനി പോർട്സ് ആൻഡ് സെസ് (APSEZ) പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് കമ്പനിയോട് അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു.
വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതിയുടെ അടുത്ത ഘട്ട വികസനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകളും വാർത്തകളും സജീവമാകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നിയമപരമായ എല്ലാ ചട്ടങ്ങളും പാലിച്ചാണ് ഗ്രൂപ്പ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്ന കാര്യം വീണ്ടും വ്യക്തമാക്കപ്പെടുന്നത്.