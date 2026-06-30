ചരിത്രക്കുതിപ്പിൽ വിഴിഞ്ഞം; അദാനിയുമായി കൈകോർത്ത് ആഗോള ഷിപ്പിംഗ് ഭീമൻ MSC: വരുന്നത് ₹27,000 കോടിയുടെ നിക്ഷേപം
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിന്റെ വികസന ചരിത്രത്തിൽ പുതിയ അധ്യായം കുറിച്ചുകൊണ്ട് വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖത്തേക്ക് വൻ വിദേശ സ്വകാര്യ നിക്ഷേപം. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഷിപ്പിംഗ് ഓപ്പറേറ്റർമാരിലൊന്നായ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ആസ്ഥാനമായുള്ള മെഡിറ്ററേനിയൻ ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനി (MSC), വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിന്റെ 49 ശതമാനം ഓഹരികൾ സ്വന്തമാക്കി. ഏകദേശം 1.4 ബില്യൺ ഡോളർ (ഇന്ത്യൻ മൂല്യം ഏതാണ്ട് 27,000 കോടി രൂപ) നിക്ഷേപിച്ചാണ് എം.എസ്.സിയുടെ നിക്ഷേപ വിഭാഗമായ ടെർമിനൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ലിമിറ്റഡ് (TiL) ഈ ചരിത്ര കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചത്.
ഒരു വിദേശ സ്വകാര്യ കമ്പനി ഇന്ത്യൻ തുറമുഖ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ മേഖലയിൽ നടത്തുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നിക്ഷേപമാണിത്. അതോടൊപ്പം കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിദേശ നിക്ഷേപമെന്ന റെക്കോർഡും ഈ ഡീൽ സ്വന്തമാക്കി. ബാക്കി 51 ശതമാനം ഓഹരികൾ അദാനി പോർട്സിന്റെ പക്കൽ തന്നെ തുടരും.
തുറമുഖം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച് വളരെ കുറഞ്ഞ കാലയളവിനുള്ളിൽ 1000 കപ്പലുകൾ ബർത്ത് ചെയ്തെന്ന ആഗോള റെക്കോർഡ് നേട്ടം വിഴിഞ്ഞം സ്വന്തമാക്കിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ഈ വൻ നിക്ഷേപ വാർത്ത പുറത്തുവരുന്നത്.
കേരളത്തിന് ലഭിക്കുന്ന പ്രധാന നേട്ടങ്ങൾ:
കൂടുതൽ ചരക്കുനീക്കം: ലോകമെമ്പാടും നൂറിലേറെ കണ്ടെയ്നർ ടെർമിനലുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന MSC ഗ്രൂപ്പുമായുള്ള സഹകരണം വഴി വിഴിഞ്ഞത്തേക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര മദർഷിപ്പുകളുടെ വരവ് വർദ്ധിക്കും.
സാമ്പത്തിക കുതിപ്പ്: വിഴിഞ്ഞം വഴി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കണ്ടെയ്നറുകളുടെ എണ്ണം ഉയരുന്നതോടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് നികുതിയിനത്തിലും ലാഭവിഹിതമായും വൻ വരുമാനം ലഭിക്കും.
തൊഴിലവസരങ്ങൾ: തുറമുഖ അനുബന്ധ വ്യവസായങ്ങളും ലോജിസ്റ്റിക്സ് പാർക്കുകളും യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതോടെ ആയിരക്കണക്കിന് പ്രാദേശിക തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും.
നിലവിൽ സിംഗപ്പൂർ, കൊളംബോ തുടങ്ങിയ വിദേശ തുറമുഖങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്ന വലിയൊരു ശതമാനം ചരക്കുനീക്കവും, ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര കാർഗോയും ഇനി വിഴിഞ്ഞത്തേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ ഈ പങ്കാളിത്തം വഴി സാധിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.