വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖത്തിന് നേട്ടം; ചരക്കുകള് തുറമുഖത്ത് നിന്ന് റോഡ്-റെയില് മാര്ഗം കൊണ്ടുപോകാം
Updated: Nov 23, 2025, 13:33 IST
വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖത്തിന് നേട്ടം. ഇനി ചരക്കുകള് തുറമുഖത്ത് നിന്ന് റോഡ്-റെയില് മാര്ഗം കൊണ്ടുപോകാം. പൂര്ണതോതിലുള്ള ഇമിഗ്രേഷന് ചെക്ക് പോസ്റ്റിന് അനുമതിയായി. ക്രൂ ചേഞ്ചും ഇനി വിഴിഞ്ഞത്ത് നടക്കും.
‘ട്രാന്സ്ഷിപ്മെന്റി’നു പുറമേയുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങളിലേക്കു തുറമുഖത്തിനു കടക്കാന് കഴിയും. വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനപ്പെട്ട നീക്കമാകുമിത്. റിങ് റോഡ് അടക്കം നിര്മിച്ചുകൊണ്ട് അനുമതിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്ന ഘടത്തിലാണ് വാര്ത്ത. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നോട്ടിഫിക്കേഷന് കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് പുറത്തിറക്കിക്കഴിഞ്ഞു.