വിഴിഞ്ഞം ഓഹരി കൈമാറ്റം സർക്കാർ അറിയാതെ എന്നതിൽ ദുരൂഹത: സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ

By  Metro Desk Jul 4, 2026, 13:00 IST
പിണറായി വിജയൻ

കണ്ണൂർ: വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖത്തിന്റെ ഓഹരി കൈമാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ കടുത്ത ആരോപണങ്ങളുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ രംഗത്ത്. സർക്കാർ അറിയാതെയാണ് അദാനി ഗ്രൂപ്പ് ഓഹരി കൈമാറ്റം നടത്തിയത് എന്ന വാദത്തിൽ വലിയ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ണൂരിൽ നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ആരോപിച്ചു.

​വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തെ ഓഹരി കൈമാറ്റം നേരത്തെ തന്നെ ആലോചിച്ചുറപ്പിച്ച കച്ചവട രീതിയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു. സെബിക്ക് (SEBI) മുൻപിൽ കാര്യങ്ങൾ സുതാര്യമായി ബോധിപ്പിക്കുന്നതിൽ അദാനി ഗ്രൂപ്പ് പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഗുരുതരമായ വിഷയത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കുറ്റപ്പെടുത്തി.

​കഴിഞ്ഞ ജൂൺ 29-ന് അദാനി ഗ്രൂപ്പ് ഓഹരി കൈമാറ്റത്തിനായി സെബിക്ക് ഔദ്യോഗികമായി കത്ത് നൽകിയിരുന്നു. സെബിയെ കൃത്യമായി വിവരങ്ങൾ അറിയിച്ച കമ്പനി, എന്നാൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ ഇത് അറിയിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അദാനി ഗ്രൂപ്പ് സെബിക്ക് സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷ നിലവിലുള്ള യാതൊരുവിധ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതല്ല. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ മുൻകൂർ അനുമതി വാങ്ങാതെയാണ് ഈ നീക്കമെന്നത് താൻ നൽകിയ കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയതാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

​തുറമുഖ കരാർ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന അദാനി ഗ്രൂപ്പിനെ രക്ഷിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ വഴിവിട്ട സഹായങ്ങൾ നൽകുമോ എന്നാണ് ഇനി അറിയേണ്ടതെന്ന് പിണറായി വിജയൻ ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചു. സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ആസ്ഥാനമായ മെഡിറ്ററേനിയൻ ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനിക്ക് (MSC) വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടിന്റെ 49 ശതമാനം ഓഹരികൾ കൈമാറാനുള്ള അദാനിയുടെ നീക്കം വലിയ രാഷ്ട്രീയ-നിയമ വിവാദങ്ങൾക്കാണ് വഴിതുറന്നിരിക്കുന്നത്.

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