വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം എക്‌സിം ഹബ്ബാകുന്നു; നാളെ മുതൽ കരമാർഗ ചരക്കുഗതാഗതം, ആദ്യ കണ്ടെയ്‌നർ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് യൂറോപ്പിലേക്ക്

By  Metro Desk Aug 17, 2026, 11:16 IST
വിഴിഞ്ഞം ഹാർബർ

വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖത്തിന്റെ കരമാർഗ ചരക്ക് ഗതാഗതത്തിന് നാളെ ഔദ്യോഗിക തുടക്കമാകും. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന കണ്ടെയ്നറാണ് വിഴിഞ്ഞം വഴി വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്ന ആദ്യ എക്സീം കാർഗോ. യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള ഈ കയറ്റുമതിയിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

നിലവിൽ കാർഗോ ടെർമിനലിനെ ദേശീയപാതയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് താൽക്കാലിക റോഡ് സംവിധാനത്തിലൂടെയാണ്. സ്ഥിരം കണക്റ്റിവിറ്റിയും മറ്റ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഇനിയും പൂർണമായിട്ടില്ലെന്നത് വരുംകാലത്ത് ചരക്ക് ഗതാഗതം വർധിക്കുമ്പോൾ വെല്ലുവിളിയാകുമെന്ന ആശങ്ക ഉയരുന്നുണ്ട്.

തുറമുഖത്തിന്റെ രണ്ടാംഘട്ട നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊപ്പം കാർഗോ ടെർമിനലിന്റെയും അനുബന്ധ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെയും വികസനം വേഗത്തിലാക്കണമെന്ന ആവശ്യം വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്ന് ഉയരുന്നുണ്ട്.

മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ നാളെ എക്സീം കാർഗോ സർവീസിന്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കും. വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിന്റെ വാണിജ്യ വികസനത്തിലെ നിർണായക നാഴികക്കല്ലായാണ് കരമാർഗ ചരക്ക് ഗതാഗതത്തിന്റെ തുടക്കത്തെ വിലയിരുത്തുന്നത്.

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