വിഴിഞ്ഞം ഓഹരി കൈമാറ്റം: കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ അനുമതി തേടാൻ അദാനി ഗ്രൂപ്പ്
തിരുവനന്തപുരം: വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖത്തിന്റെ ഓഹരികൾ സ്വിസ് ഷിപ്പിങ് കമ്പനിയായ എംഎസ്സിക്ക് (MSC) കൈമാറുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ അനുമതി തേടാൻ അദാനി ഗ്രൂപ്പ് ഒരുങ്ങുന്നു. അദാനി വിഴിഞ്ഞം പോർട്ട് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ 49 ശതമാനം ഓഹരികളാണ് എംഎസ്സി ഗ്രൂപ്പിന്റെ ടെർമിനൽ വിഭാഗമായ ടിഐഎല്ലിന് (TIL) കൈമാറാൻ അദാനി പോർട്സ് കരാറിലേർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
ഏകദേശം 13,000 കോടി രൂപയുടെ വലിയൊരു വിദേശ നിക്ഷേപമാണ് ഈ പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെ വിഴിഞ്ഞത്തേക്ക് എത്തുന്നത്. എന്നാൽ, നിലവിലെ കരാർ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം സർക്കാരിന്റെ മുൻകൂർ അനുമതിയില്ലാതെ ഓഹരികൾ കൈമാറാൻ അദാനി ഗ്രൂപ്പിന് നിയമപരമായി സാധിക്കില്ല. ചില പ്രത്യേക വിഷയങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അനുമതിയും ആവശ്യമാണ്.
ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദാനി ഗ്രൂപ്പ് ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ സമീപിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ നിയമസഭയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മാധ്യമ വാർത്തകളിലൂടെയാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ അറിഞ്ഞതെന്നും, ഓഹരി കൈമാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഔദ്യോഗിക ഫയലുകൾ മുന്നിൽ വന്നാൽ വിശദമായി പരിശോധിച്ച് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സഭയെ അറിയിച്ചു.
ആഗോള വിപണിയിലേക്കുള്ള ചരക്കുനീക്കം ശക്തമാക്കാനും വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ട വികസനം വേഗത്തിലാക്കാനും എംഎസ്സിയുമായുള്ള ഈ പങ്കാളിത്തം വഴി സാധിക്കുമെന്നാണ് അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രതീക്ഷ. വരും ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ അദാനി ഗ്രൂപ്പ് അനുമതിക്കായുള്ള അപേക്ഷകൾ സർക്കാരുകൾക്ക് സമർപ്പിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.