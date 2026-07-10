വിഴിഞ്ഞം ഓഹരി കൈമാറ്റം: സർക്കാർ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ; ചർച്ചകൾ തുടങ്ങിയത് എൽ.ഡി.എഫ് കാലത്തെന്ന് ആരോപണം
തിരുവനന്തപുരം: വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖത്തിൽ അദാനി ഗ്രൂപ്പും ആഗോള ഷിപ്പിംഗ് ഭീമന്മാരായ എം.എസ്.സി (MSC) കമ്പനിയും തമ്മിലുള്ള ഓഹരി കൈമാറ്റ നീക്കത്തിൽ മുൻകൂർ അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ. വിഷയത്തിൽ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ അയച്ച കത്തിന് നൽകിയ മറുപടിയിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ഓഹരി കൈമാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ കഴിഞ്ഞ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിന്റെ കാലത്തുതന്നെ ആരംഭിച്ചുവെന്നാണ് കരുതേണ്ടതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ആരോപിച്ചു.
2025-ൽ എൽ.ഡി.എഫ് സർക്കാർ സംഘടിപ്പിച്ച വിഴിഞ്ഞം കോൺക്ലേവിൽ എം.എസ്.സി കമ്പനിയുടെ ഉന്നത പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുത്ത കാര്യം മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അന്നുമുതൽ തന്നെ ഓഹരി കൈമാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ നടന്നിരുന്നുവെന്ന് കരുതേണ്ടി വരില്ലേയെന്നും, അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയും എൽ.ഡി.എഫും അറിയാതെ ഇത്തരം ചർച്ചകൾ നടക്കുമോയെന്നും വി.ഡി. സതീശൻ ചോദിച്ചു. കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് അദാനി കമ്പനിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ആശയവിനിമയം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോയെന്ന് വെളിപ്പെടുത്താൻ പിണറായി വിജയൻ തയ്യാറാകണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
സർക്കാരിന്റെ നിലപാട്
അദാനി ഗ്രൂപ്പ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ മുൻകൂർ അനുമതിയില്ലാതെയാണ് ഓഹരി കൈമാറ്റ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
ജൂലൈ ഒന്നിനാണ് അനുമതി തേടി അദാനി ഗ്രൂപ്പ് സർക്കാരിന് കത്ത് നൽകിയത്.
എന്നാൽ മുൻകൂർ അനുമതി വാങ്ങാതെ, ഓഹരി കൈമാറ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായി കമ്പനി സെബിയെ (SEBI) സമീപിച്ചതിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജൂലൈ രണ്ടിന് തന്നെ ശക്തമായ അതൃപ്തി അറിയിച്ചിരുന്നു.
ഈ വിഷയം വിശദമായി പരിശോധിക്കാൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എംപവേഡ് കമ്മിറ്റിയെ മന്ത്രിസഭ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
സംസ്ഥാനത്തിന്റെ താൽപര്യം മുൻനിർത്തി മാത്രമേ വിഷയത്തിൽ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂവെന്നും, അദാനി വിഴിഞ്ഞം പോർട്ട് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഓഹരി പങ്കാളിത്തമുണ്ടെന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആരോപണം തെറ്റാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കത്തിലൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.