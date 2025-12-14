തിരുവനന്തപുരത്ത് മേയർ ആകാൻ വി.വി രാജേഷ്; ആർ ശ്രീലേഖ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ ആയേക്കും
Dec 14, 2025, 20:38 IST
തിരുവനന്തപുരം: തലസ്ഥാന നഗരമായ തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ്റെ മേയർ സ്ഥാനത്തേക്ക് ബി.ജെ.പി. സംസ്ഥാന കമ്മറ്റി അംഗവും കൗൺസിലറുമായ വി.വി. രാജേഷിനെ പരിഗണിക്കാൻ സാധ്യതയെന്ന് സൂചന. ശക്തമായ ഭരണമാറ്റത്തിന് ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് മുതിർന്ന നേതാവായ രാജേഷിനെ മേയർ സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പാർട്ടി തീരുമാനിച്ചതെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിവരം.
- മേയർ സ്ഥാനാർത്ഥി: തിരുവനന്തപുരം കോര്പറേഷനിലെ കൊടുങ്ങാനൂര് വാര്ഡില് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന വി.വി. രാജേഷ് നിലവിൽ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന തലത്തിലെ പ്രധാന നേതാക്കളിൽ ഒരാളാണ്. സംഘടനാ മികവും ഭരണപരിചയവും കണക്കിലെടുത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ സുപ്രധാന ചുമതല നൽകാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ തവണയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് മേയർ സ്ഥാനത്തേക്ക് സജീവമായി പരിഗണിച്ചിരുന്നു.
- ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ: ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ സ്ഥാനത്തേക്ക് മുൻ ഐ.പി.എസ്. ഉദ്യോഗസ്ഥയും പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വവുമായ ആർ. ശ്രീലേഖയുടെ പേരാണ് സജീവമായി പരിഗണിക്കുന്നത്. ശാസ്തമംഗലം വാർഡിൽ നിന്ന് കൗൺസിലറായി വിജയിച്ച ശ്രീലേഖയെ ഡെപ്യൂട്ടി മേയറാക്കുന്നത് കോർപ്പറേഷൻ ഭരണത്തിന് ഗുണകരമാകുമെന്നും ഭരണരംഗത്ത് മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമെന്നും ബി.ജെ.പി. നേതൃത്വം കരുതുന്നു.
- രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം: തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിൽ ഭരണം നിലനിർത്തുന്നതിൽ വിജയിച്ച ബി.ജെ.പി., പാർട്ടിയിലെ പ്രമുഖരെ പ്രധാന സ്ഥാനങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിലൂടെ ഭരണപരമായ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കാനും അടുത്ത നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കാനുമാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്.
മേയറെയും ഡെപ്യൂട്ടി മേയറെയും സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഉടൻ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.