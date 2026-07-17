വഖഫ് ബോർഡ് വിവാദം; സർക്കാർ നിലപാട് ഞെട്ടിക്കുന്നത്: ഹർജിക്കാർക്കൊപ്പം ചേർന്ന് ഒത്തുകളിച്ചെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ

By  Metro Desk Jul 17, 2026, 11:53 IST
പിണറായി വിജയൻ

തിരുവനന്തപുരം: വഖഫ് ബോർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികളിൽ സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ. വഖഫ് ബോർഡിൽ അമുസ്‌ലിംങ്ങളെ തിരുകിക്കയറ്റാനുള്ള ബിജെപിയുടെയും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെയും നീക്കങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് നിലവിലെ കേരള സർക്കാരും സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ബോർഡിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ആകെ സ്തംഭിപ്പിക്കാൻ ഉതകുന്ന നിലപാടാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

​ഹൈക്കോടതിയിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്ന കേസിൽ ഹർജിക്കാർക്കൊപ്പം ചേർന്ന് ഒത്തുകളിക്കുകയാണ് സർക്കാർ ചെയ്തത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വന്ന ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടക്കാല വിധി വലിയ തോതിൽ ഞെട്ടിക്കുന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഗൗരവമേറിയ ഈ വിഷയത്തിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ആരോപിച്ചു.

Tags

Share this story

Featured

You may like