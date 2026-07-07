കള്ളാടിയിലേത് വരുത്തിവെച്ച ദുരന്തമോ? നിർമ്മാണ കമ്പനിയുടെ വീഴ്ചയെന്ന് സർക്കാർ; പ്രകൃതിക്ഷോഭമെന്ന് കരാറുകാർ

By  Metro Desk Jul 7, 2026, 21:47 IST
വയനാട്

കള്ളാടിയിലുണ്ടായ വൻ ദുരന്തത്തിൽ മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ വീഴ്ചകളുണ്ടോ എന്നതിനെച്ചൊല്ലി വൻ വിവാദവും ചർച്ചകളും കൊഴുക്കുന്നു. കള്ളാടിയിലേത് നിർമ്മാണ കമ്പനിയുടെ ഗുരുതരമായ വീഴ്ച കാരണം സംഭവിച്ച ദുരന്തമാണെന്നാണ് സർക്കാർ നിലപാട്. ദുരന്തസ്ഥലത്തുനിന്ന് മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യാൻ കമ്പനിക്ക് നേരത്തെ തന്നെ കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നതാണെന്നും, എന്നാൽ അവർ അത് പാലിച്ചില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ വ്യക്തമാക്കി. ആവശ്യത്തിന് കൃത്യമായ പഠനങ്ങൾ നടത്താതെ മുൻ സർക്കാർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച പദ്ധതിയാണിതെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട്.

​എന്നാൽ ഈ ആരോപണങ്ങളെയെല്ലാം നിർമ്മാണ കമ്പനി പൂർണ്ണമായും നിഷേധിക്കുകയാണ്. കള്ളാടിയിലുണ്ടായത് പൂർണ്ണമായും പ്രകൃതിക്ഷോഭം മൂലമുള്ള സ്വാഭാവിക ദുരന്തമാണെന്നാണ് കരാർ കമ്പനിയുടെ വാദം. കേരളം പോലെ ശക്തമായ മഴ ലഭിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശത്ത് ഇത്തരം പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകേണ്ട കൃത്യമായ വിലയിരുത്തലുകളും സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളും ഡി.പി.ആർ. (DPR) പ്രകാരം സ്വീകരിച്ചിരുന്നോ എന്ന ചോദ്യം ഇപ്പോൾ ശക്തമായി ഉയരുന്നുണ്ട്.

​തുരങ്ക പാതയുടെ ഇരുവശങ്ങളായ അണക്കാംപൊയിലിലും കള്ളാടിയിലും നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നു. അണക്കാംപൊയിലിൽ വലിയ അപകടങ്ങൾ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിലും, കള്ളാടിയിൽ ഇത് അതീവ ഗുരുതരമായ ദുരന്തത്തിലേക്കാണ് നയിച്ചത്. സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണയില്ലാതിരുന്ന സാധാരണക്കാരായ തൊഴിലാളികളാണ് ഈ ദുരന്തത്തിൽ മരണപ്പെട്ടത് എന്നുള്ളത് സംഭവത്തിന്റെ ഗൗരവം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. നിലവിൽ അപകടസ്ഥലത്ത് കാണാതായവർക്കായുള്ള തിരച്ചിൽ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്.

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