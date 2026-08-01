ആശങ്കയായി നദികളിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നു; പ്രളയഭീതിയിൽ കേരളം
സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴ തുടരുന്നതിനിടെ വിവിധ നദികളിലെ ജലനിരപ്പ് ആശങ്കാജനകമായി ഉയരുന്നു. പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, മലപ്പുറം, വയനാട് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ജില്ലകളിൽ നദികൾ കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന സാഹചര്യമാണ്. താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളക്കെട്ട് രൂക്ഷമായതോടെ പ്രളയഭീതിയിലാണ് ജനങ്ങൾ.
മണിമല, അച്ചൻകോവിൽ, പമ്പ, മീനച്ചിൽ, ഭാരതപ്പുഴ തുടങ്ങിയ പ്രധാന നദികളിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് കേന്ദ്ര ജല കമ്മീഷനും ജലസേചന വകുപ്പും വിവിധ മുന്നറിയിപ്പുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു. ചില നദികളിൽ ഓറഞ്ച് അലേർട്ടും യെല്ലോ അലേർട്ടും നിലവിലുണ്ട്. നദീതീരങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും ആവശ്യമെങ്കിൽ സുരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറാൻ തയ്യാറാകണമെന്നും ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങൾ നിർദേശിച്ചു.
അതിശക്തമായ മഴ തുടരുന്നതിനാൽ സംസ്ഥാനത്തെ നിരവധി ഡാമുകളിലെയും ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നുണ്ട്. സാഹചര്യം വിലയിരുത്തി ആവശ്യമായാൽ ഡാമുകളുടെ ഷട്ടറുകൾ തുറക്കേണ്ടിവരുമെന്നും, അത്തരമൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ താഴ്വാര മേഖലകളിലുള്ളവർക്ക് മുൻകൂട്ടി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
മലയോര മേഖലകളിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ, മണ്ണിടിച്ചിൽ സാധ്യതയും ശക്തമാണ്. നദികളിൽ കുളിക്കാനോ മീൻപിടിക്കാനോ ഇറങ്ങരുതെന്നും, പാലങ്ങൾക്ക് മുകളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന വെള്ളം മുറിച്ചുകടക്കാൻ ശ്രമിക്കരുതെന്നും ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
അടുത്ത 24 മണിക്കൂറും സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാപകമായ മഴ തുടരുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ പ്രവചനം. റെഡ്, ഓറഞ്ച് അലർട്ടുള്ള ജില്ലകളിൽ പൊതുജനങ്ങൾ ഔദ്യോഗിക മുന്നറിയിപ്പുകൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്നും അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജില്ലാ കൺട്രോൾ റൂമുകളുമായോ ദുരന്തനിവാരണ സംവിധാനങ്ങളുമായോ ബന്ധപ്പെടണമെന്നും അധികൃതർ അഭ്യർഥിച്ചു.