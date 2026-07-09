വയനാട് തുരങ്കപാത: ജിയോളജിക്കല് സര്വെ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അപകട മുന്നറിയിപ്പ് നിര്മ്മാണ കമ്പനി അവഗണിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്
വയനാട് തുരങ്കപാത നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജിയോളജിക്കൽ സർവെ ഓഫ് ഇന്ത്യ (GSI) നൽകിയ അതീവ ഗുരുതരമായ സുരക്ഷാ-അപകട മുന്നറിയിപ്പുകൾ നിർമ്മാണ കമ്പനിയായ 'ദിലീപ് ബിൽഡ്കോൺ' അവഗണിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ. പരിസ്ഥിതിലോല പ്രദേശമായ കള്ളാടിയിൽ ടണൽ നിർമ്മാണത്തിനിടെയുണ്ടായ മണ്ണടിച്ചിലിനും അപകടത്തിനും പിന്നിൽ കമ്പനിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ ഈ ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയാണെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
തുരങ്കം നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ പുറന്തള്ളുന്ന വലിയ തോതിലുള്ള മണ്ണും അവശിഷ്ടങ്ങളും ശാസ്ത്രീയമല്ലാത്ത രീതിയിൽ കുന്നുകൂട്ടിയിട്ടത് കടുത്ത സുരക്ഷാ ഭീഷണിയാണെന്ന് ജിയോളജിക്കൽ സർവെ ഓഫ് ഇന്ത്യ നേരത്തെ തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ, കാലവർഷം കനക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഈ മൺകൂനകൾ അടിയന്തരമായി ഇവിടെ നിന്നും മാറ്റണമെന്നും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കണമെന്നും ജില്ലാ കളക്ടറും ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയും നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു.
എന്നാൽ ഈ ഔദ്യോഗിക മുന്നറിയിപ്പുകളെയോ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളെയോ ഗൗരവത്തിലെടുക്കാൻ നിർമ്മാണ കമ്പനി തയ്യാറായില്ലെന്നാണ് ആക്ഷേപം. ആവശ്യമായ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കാതെ നിർമ്മാണവുമായി മുന്നോട്ട് പോയതാണ് ഒടുവിൽ കള്ളാടി മീനാക്ഷി പാലത്തിന് സമീപം വലിയ ദുരന്തത്തിന് വഴിവെച്ചത്. കനത്ത മഴയിൽ ഈ മൺകൂനകൾ ഇടിഞ്ഞുവീണാണ് അപകടമുണ്ടായത്.
സംഭവം പൂർണ്ണമായും മനുഷ്യനിർമ്മിത ദുരന്തമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വിവിധ വകുപ്പുകളും ജനപ്രതിനിധികളും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സുരക്ഷാ വീഴ്ചകളെക്കുറിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. അതേസമയം, കനത്ത മഴയാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായതെന്നും എല്ലാ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുമാണ് നിർമ്മാണ കമ്പനിയുടെ വാദം.