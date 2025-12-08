ഡോളറിന് തളർച്ച; സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വർധനവ്

By MJ DeskDec 8, 2025, 11:52 IST
gold

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വർധനവ്. ഡോളർ നേരിട്ട തളർച്ചയും രാജ്യാന്തരവിലയിലെ വർധനവുമാണ് സ്വർണവിലയിൽ വർധനവിന് കാരണം. കേരളത്തിൽ ഇന്ന് പവന് 200 രൂപ വർധിച്ചു. ഇതോടെ ഒരു പവന്റെ വില 95,640 രൂപയായി. 

ഗ്രാമിന് 25 രൂപ ഉയർന്ന് 11,955 രൂപയിലെത്തി. രാജ്യാന്തര വില 4208 ഡോളറിൽ എത്തി. യുഎസ് കേന്ദ്ര ബാങ്കായ ഫെഡറൽ റിസർവ് ഡിസംബർ 10ന് പണനയം പ്രഖ്യാപിക്കാനിരിക്കുകയാണ്. പലിശനിരക്ക് കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വർണവില വീണ്ടും ഉയരും

കേരളത്തിൽ ഇന്ന് 18 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 20 രൂപ ഉയർന്ന് 9890 രൂപയായി. വെള്ളിവില മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയാണ്. ഒരു ഗ്രാം വെള്ളി വില 192 രൂപയാണ്‌
 

