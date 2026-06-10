എ​ന്താ​ണ് ആ ​മ​നു​ഷ്യ​ന്‍ ചെ​യ്ത തെ​റ്റ്; സ​ലീം​കു​മാ​റി​നെ​തി​രാ​യ സൈ​ബ​ര്‍ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി

By  Metro Desk Jun 10, 2026, 15:36 IST
VD Press Meet

ന​ട​ൻ സ​ലീം​കു​മാ​റി​ന്‍റെ സം​സ്‌​കാ​ര ച​ട​ങ്ങി​നി​ട​യി​ലു​ണ്ടാ​യ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പ്ര​തി​ക​ര​ണ​വു​മാ​യി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ന്‍.

കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് ക​ര്‍​മ​ങ്ങ​ള്‍ പോ​ലും ചെ​യ്യാ​ന്‍ പ​റ്റാ​ത്ത സ്ഥി​തി ആ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും താ​ന്‍ ആ​ണ് അ​തി​നെ​തി​രെ ആ​ദ്യം പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

ഇ​തൊ​ക്കെ നി​യ​മം കൊ​ണ്ട് നി​യ​ന്ത്രി​ക്കേ​ണ്ട കാ​ര്യ​ങ്ങ​ള​ല്ല. ഞാ​ന്‍ ത​ന്നെ വ​ള​രെ ദേ​ഷ്യ​പ്പെ​ട്ട് അ​വ​രോ​ട് സം​സാ​രി​ച്ചു. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ബ​ഹു​മ​തി ന​ല്‍​കാ​ന്‍ പോ​ലീ​സി​ന് ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ല. കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളെ ക​ര്‍​മ​ങ്ങ​ള്‍ ചെ​യ്യാ​ന്‍ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. വ​ല്ലാ​ത്തൊ​രു സ്ഥി​തി​യാ​യി​രു​ന്നു. ഞാ​ന്‍ ആ​യി​രു​ന്നു അ​തി​നോ​ട് ആ​ദ്യം പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച​ത്.

സ​ലീം​കു​മാ​ര്‍ രോ​ഗ​ബാ​ധി​ത​നാ​യി കി​ട​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ സാ​മൂ​ഹ്യ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ വ​ലി​യൊ​രു അ​റ്റാ​ക്ക് ന​ട​ന്നു. ച​ത്തു​കൂ​ടെ എ​ന്നാ​ണ് ചോ​ദി​ച്ച​ത്. എ​ന്താ​ണ് ആ ​മ​നു​ഷ്യ​ന്‍ ചെ​യ്ത തെ​റ്റ്. മ​രി​ച്ചു ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും വ​ള​രെ മോ​ശ​മാ​യ രീ​തി​യി​ലു​ള്ള സോ​ഷ്യ​ല്‍ മീ​ഡി​യ പ്ര​ചാ​ര​ണം ന​ട​ക്കു​ന്നു. ന​മ്മു​ടെ കേ​ര​ള​ത്തി​ലാ​ണോ ഇ​ത് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

ദേ​ശീ​യ അ​വാ​ര്‍​ഡ് നേ​ടി​യ ന​ട​നാ​ണ്, മ​ല​യാ​ളി​ക​ളെ കു​ടു​കു​ടെ ചി​രി​പ്പി​ച്ച ന​ട​നാ​ണ്. സു​ഖ​മി​ല്ലാ​തെ കി​ട​ക്കു​മ്പോ​ള്‍, ച​ത്തു​കൂ​ടെ എ​ന്നാ​ണ് ചോ​ദി​ച്ച​ത്. ആ​രാ​ണ് ഇ​തി​ന്‍റെ പി​റ​കി​ല്‍. എ​ല്ലാ​വ​ര്‍​ക്കും രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മു​ണ്ട് ഇ​വി​ടെ. രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന്‍റെ പേ​രി​ല്‍ ഒ​രാ​ള്‍ സു​ഖ​മി​ല്ലാ​തെ മ​ര​ണ​ത്തോ​ട് മ​ല്ല​ടി​ച്ച് വെ​ന്‍റി​ലേ​റ്റ​റി​ല്‍ കി​ട​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ ന​ട​ത്തി​യൊ​രു ക്യാം​പെ​യ്ന്‍ ഉ​ണ്ട​ല്ലോ, ന​മ്മു​ടെ കേ​ര​ള​ത്തി​ന് യോ​ജി​ച്ച​ത​ല്ല. കേ​ര​ളം അ​ത് തി​രി​ച്ച​റി​യും.-​വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

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