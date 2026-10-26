പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് മരുന്ന് വിലകുറച്ച് വിറ്റതിൽ എന്താ കുഴപ്പം; സഭയിൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പിനെ പ്രശംസിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ
Oct 26, 2026, 14:38 IST
തിരുവനന്തപുരം: ഇന്ത്യൻ നിർമിത എസ്എംഎ മരുന്ന് വിൽപ്പനയിൽ പ്രതിപക്ഷ ആരോപണം തള്ളി മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ. പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് മരുന്ന് വിലകുറച്ച് വിറ്റതിന് എന്താ കുഴപ്പമെന്ന് നിയമസഭയിൽ ചോദിച്ച അദ്ദേഹം ആരോഗ്യ വകുപ്പിനെ പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്തു. 12 ദിവസത്തെ മരുന്നിന് ആറരലക്ഷത്തിന് പകരം 15,000 രൂപ ആയതാണോ പ്രതിപക്ഷത്തിന് കുഴപ്പമെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
സുപ്രീം കോടതി പോലും അംഗീകരിച്ച ഇന്ത്യൻ നിർമിത മരുന്നാണിതെന്നും ഗുണനിലവാരത്തിൽ യാതൊരു ആശങ്കയുമില്ലെന്നും വി ഡി സതീശൻ വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് മരുന്ന് വാങ്ങിയതിൽ 50 കോടി ഇനിയും കമ്പനികൾക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ മുരളീധരനും സഭയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വരും ദിവസങ്ങളിലും എസ്എംഎ മരുന്ന് വില കുറച്ച് തന്നെ വിതരണം ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.