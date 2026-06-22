അനീതിക്കെതിരെ ശബ്ദിച്ചപ്പോൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു; ഭാരവാഹികൾക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അറിയില്ല: തുറന്ന കത്തുമായി ടിനി ടോം
കൊച്ചി: താരസംഘടനയായ 'അമ്മ'യിലെ ആഭ്യന്തര കലഹങ്ങളും കൂട്ടരാജിയും പുതിയ തലത്തിലേക്ക്. സംഘടനയിൽ നടക്കുന്ന അധികാര ദുർവിനിയോഗങ്ങൾക്കെതിരെയും അനീതികൾക്കെതിരെയും വിരൽ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് നടനും എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ ടിനി ടോം അംഗങ്ങൾക്ക് തുറന്ന കത്തെഴുതി. ആരോടും പറയാതെ താൻ സംഘടനയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നതിൽ ക്ഷമ ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് കത്ത് ആരംഭിക്കുന്നത്.
അമ്മ സംഘടനയുടെ ബൈലോ (ഭരണഘടന) പുതിയ ഭരണസമിതി ദുരുപയോഗം ചെയ്തുവെന്ന് ടിനി ടോം കത്തിൽ ആരോപിക്കുന്നു. ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങൾ (അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ) കൃത്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അറിയാത്തവരാണ് ഇപ്പോൾ സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത്. മുൻപ് ഇടവേള ബാബു ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നപ്പോൾ ഒരു ബൾബ് മാറ്റിയാൽ പോലും കൃത്യമായ രേഖകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ നേതൃത്വത്തിന് വരവുചെലവ് കണക്കുകളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണയില്ലെന്നും സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെന്നും ടിനി ടോം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
"സംഘടനയിലെ അനീതികൾക്കെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തിയതിന്റെ പേരിൽ താൻ വ്യക്തിപരമായി വലിയ രീതിയിൽ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. നിലവിലെ പ്രസിഡന്റ് വെറും റബ്ബർ സ്റ്റാമ്പ് മാത്രമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ജനറൽ സെക്രട്ടറി പദവിയാണ് ഇവിടെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്." — ടിനി ടോം
സംഘടനയിലെ തർക്കങ്ങളെ തുടർന്ന് നടി അൻസിബ ഹസൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നേരത്തെ രാജിവെച്ചിരുന്നു. അൻസിബയുടെ രാജി വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാലാണെന്ന് നേതൃത്വം വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും, സംഘടനയ്ക്കുള്ളിലെ വിയോജിപ്പുകളാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്ന് ടിനി ടോമിന്റെ കത്ത് വ്യക്തമാക്കുന്നു. കൂടാതെ, ഭാരവാഹികൾക്കിടയിലെ വ്യക്തിവൈരാഗ്യങ്ങളും ഏകപക്ഷീയമായ തീരുമാനങ്ങളും സംഘടനയുടെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനത്തെ പൂർണ്ണമായും ബാധിച്ചുവെന്നും കത്തിൽ പറയുന്നു.
ടിനി ടോമിന്റെ ഈ കത്തോടുകൂടി 'അമ്മ' സംഘടനയ്ക്കുള്ളിലെ ഭിന്നതകളും പൊട്ടിത്തെറികളും കൂടുതൽ പരസ്യമായിരിക്കുകയാണ്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഭാരവാഹികൾ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി രംഗത്തെത്തുമെന്നാണ് സൂചന.