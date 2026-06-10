വയനാട്ടിൽ വീണ്ടും കാട്ടാന ആക്രമണം
കല്പ്പറ്റ: വയനാട് കാട്ടാന ആക്രമണത്തില് ഒരു മരണം. കാട്ടിക്കുളം പുളിമൂട് ഉന്നതിയിലെ രാജുവിനാണ് കാട്ടാന ആക്രമണത്തില് ജീവന് നഷ്ടമായത്. കൃഷിയിടത്തില് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കെയാണ് രാജുവിനെ കാട്ടാന ആക്രമിച്ചത്. ഇന്ന് രാവിലെയായിരുന്നു സംഭവം. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ രാജുവിനെ മാനന്തവാടി മെഡിക്കല് കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു. തുടര്ന്ന് മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു.
വയനാട് കാട്ടിക്കുളം വെള്ളാഞ്ചേരിയില് ജനവാസ മേഖലയില് ഒറ്റയാന് ഇറങ്ങിയെന്ന് റിപ്പോര്ട്ടുകള് പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെയോടെയാണ് ഒറ്റയാന്റെ സാന്നിധ്യം ശ്രദ്ധയില്പ്പെട്ടത്. ജനവാസ മേഖലയില് ആന നിലയുറപ്പിച്ചതോടെ പ്രദേശവാസികള് ഭീതിയിലായിരുന്നു. തുടര്ന്ന് വനത്തോട് ചേര്ന്ന പ്രദേശങ്ങളില് ജാഗ്രത നിര്ദേശം നല്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
ആനയെ തുരത്താന് വനംവകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തില് ഊര്ജിത ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നത്. വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് സ്ഥലത്ത് ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് നിരീക്ഷണം തുടരുകയാണ്. പ്രദേശവാസികള് അനാവശ്യമായി പുറത്തിറങ്ങരുതെന്ന് മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. ആനയെ സുരക്ഷിതമായി വനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കാനുള്ള നടപടികളാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത്.